Schultz: Pourquoi les discussions commerciales de Trae Young n’ont pas de sens pour les Hawks en ce moment

ATLANTA – Il y a peu de sujets qui unissent les fans des Hawks qui s’assoient sur les côtés opposés de cette question : Peuvent-ils gagner un championnat avec Trae Young ? Mais il y a une chose sur laquelle tout le monde est d’accord : l’organisation a des décisions difficiles à prendre cette intersaison parce que presque tout le monde vient avec un inconvénient potentiellement périlleux.

L’équipe a déjà dépassé le plafond salarial et la taxe de luxe pour la saison 2023-24 sans même une liste complète sur la masse salariale. Cela nécessitera probablement un certain niveau de baisse de salaire, et pour ceux qui croient qu’une équipe peut simultanément réduire la masse salariale et s’améliorer, les Falcons tiennent sur la ligne 2. De plus, personne ne peut être certain que la zone arrière Young-Dejounte Murray fonctionnera, ou si les échanges impliquant (mix, match) John Collins/Bogdan « Bad Knee » Bogdanović/De’Andre Hunter apporteraient autre chose qu’un mince retour en raison de leurs lourds contrats, ou si garder le jeune Onyeka Okongwu sur le vétéran Clint Capela serait le coup droit au centre.

Mais commençons par Young car tout découle de lui. Il ne va probablement nulle part. Ne dites jamais jamais, car c’est le sport, et plus important encore, c’est la NBA. Les choix de premier tour et les joueurs sont emballés comme des bonbons ces jours-ci, et Young pourrait toujours dire: « Sortez-moi d’ici. »

J’en parle maintenant parce que L’Athlétisme Jovan Buha a rapporté lundi que les Lakers, fraîchement expulsés des séries éliminatoires par les Nuggets, « ont eu des discussions internes sur ce à quoi pourrait ressembler une offre commerciale hypothétique pour Young cet été, selon plusieurs sources de la ligue non autorisées à parler. publiquement. »

Young et Kyrie Irving, qui sont représentés par la même agence que LeBron James, étaient assis sur le terrain lors de la défaite des Lakers dans le quatrième match à Los Angeles. Un visuel vaut mille rumeurs.

Le désir des Lakers d’avoir une troisième étoile est connu. Et tandis que Kyrie Irving reste la préférence, d’autres options sont explorées. Los Angeles a discuté en interne de la possibilité d’acquérir Trae Young, selon des sources de la ligue @jovanbuha. Plus de mouvements potentiels hors saison : – L’athlétisme (@TheAthletic) 23 mai 2023

Il est logique de supposer que les Lakers ont eu des discussions hypothétiques sur Young ou tout autre garde talentueux parce qu’ils veulent garder James heureux et essayer de faire une autre course au titre. Il est également logique de supposer que les dirigeants de Hawks se sont périodiquement interrogés sur l’avenir à long terme de Young à Atlanta, étant donné qu’il s’est affronté avec ses deux premiers entraîneurs en chef et a périodiquement montré des problèmes de maturité. (Il n’y a pas de sentiment anti-Young parmi les responsables du marketing et des ventes, qui regardent Young comme vous et moi regardons les notifications Venmo entrantes.)

Mais ne vous y attendez pas. Tout d’abord, les Lakers vieillissants sont tellement dépourvus d’actifs négociables attractifs qu’il est difficile de les imaginer monter une offre commerciale suffisamment attractive pour intéresser les Hawks. Plus important encore, il y a quelques raisons pour lesquelles il semble moins probable qu’il y ait des négociations commerciales sérieuses pour Young maintenant qu’il y a quelques mois, lorsque McMillan a été licencié.

Young est devenu un meilleur joueur sous Snyder, donnant même plus d’efforts à la défensive. Il a publiquement déclaré son admiration pour l’entraîneur-chef, disant même après la sortie des séries éliminatoires contre les Celtics: «Je veux dire, Quin est l’avenir. Je crois qu’avec lui ici, cette ville va gagner un championnat. C’est un univers alternatif que Pierce et McMillan n’ont jamais connu.

Peut-être la plus grande réussite d’entraîneur de Quin Snyder à ce jour avec les Hawks. Ou jamais. https://t.co/RDD8nAubMT – Jeff Schultz (@JeffSchultzATL) 9 mars 2023

Ce n’est pas une garantie que la relation ne se dégradera pas à un moment donné. Mais Young semble quelque peu humilié et légitimement motivé à s’améliorer en tant que joueur et peut-être même à réparer son image endommagée autour de la NBA. Ses partisans blâment souvent les médias pour les perceptions négatives de Young, mais le fait est que Young a été élu joueur le plus surestimé de la ligue dans un sondage anonyme réalisé par L’Athlétisme Sam Amick et Josh Robbins. Ce sont ses pairs qui pèsent, pas les médias. De plus, lorsqu’un jeune joueur voit ses deux premiers entraîneurs en chef licenciés en cinq saisons, cela va laisser une marque.

Mais il est tout aussi important que Young ait l’habileté, l’intrépidité et l’amour du devant de la scène pour dominer n’importe quel jeu à tout moment. Ce qu’il a fait lors des séries éliminatoires magiques des Hawks il y a deux ans, lorsqu’ils se sont rendus en finale de la Conférence de l’Est et ont amené l’éventuel champion Bucks à six matchs, a illustré ce dont il est capable.

Au début des séries éliminatoires de 2021, McMillan a envoyé un texto à Young : « Tu es fait pour ça. » Il l’a prouvé.

Snyder veut à nouveau retirer cela de Young. Si les six dernières semaines de la saison régulière et des séries éliminatoires des Hawks avaient été une expérience misérable pour l’entraîneur et le joueur, il serait plus facile d’imaginer qu’Atlanta envisage sérieusement de quitter Young. Mais ce n’était clairement pas le cas. Snyder a déclaré lors de la série éliminatoire contre les Celtics que lui et Young « ont parlé de cet été et de la connexion et de l’amélioration. Trae est doué et il peut s’améliorer, il veut s’améliorer et je vais essayer de l’aider à s’améliorer.

Cela ne ressemble pas à une relation sur le point de se terminer.

Snyder est un gars intelligent et un entraîneur-chef expérimenté. Il connaît les joueurs et il est venu à Atlanta avec les yeux grands ouverts en ce qui concerne Young. Mais tout indique qu’il souhaite une intersaison et un camp d’entraînement pour travailler avec lui. Il veut voir s’il peut le faire fonctionner. Il y a des questions partout dans cette liste, notamment si Young jouera davantage le ballon avec Murray dans la zone arrière. Si le jumelage ne fonctionne pas, les Hawks peuvent toujours traiter Murray à la date limite des échanges avant qu’il ne devienne agent libre. Si Snyder en vient à croire qu’il ne peut pas gagner de manière cohérente avec Young, les Hawks peuvent toujours l’échanger après la saison prochaine.

Mais échanger Young maintenant n’a pas beaucoup de sens – même si cela n’arrêtera pas les rumeurs.

(Photo de Trae Young (à gauche) célébrant un 3 points contre Jayson Tatum et les Boston Celtics : Jim Davis / The Boston Globe via Getty Images)