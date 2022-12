Schultz : Georgia, Todd Monken se sont trouvés au bon moment

ATLANTA – La deuxième personne la plus importante du programme de football de Géorgie est un “vagabond” autoproclamé de 56 ans qui a occupé 12 emplois dans huit États à l’université et dans la NFL et qui n’est même pas si présent. ivre de son propre succès qu’il a perdu le sens des réalités en matière de sécurité d’emploi.

“C’est une entreprise, ce n’est pas une famille”, a déclaré mercredi le coordinateur offensif Todd Monken. « Il va me virer si nous craignons. Alors ne dites pas que nous sommes une famille.

Monken en est à sa troisième saison en Géorgie. Kirby Smart parlait de changer l’approche offensive de son programme depuis des années, mais a finalement été poussé au point d’agir après que les Bulldogs aient été pilotés par LSU 37-10 lors du match de championnat SEC 2019. Il n’y a pas d’exagération sur ce que Monken a signifié pour l’équipe, comme l’illustre le fait que Georgia lui a récemment accordé une prolongation et une augmentation à plus de 2 millions de dollars par saison, élevant le coordinateur à l’un des meilleurs assistants rémunérés du pays.

L’infraction de dépassement de la Géorgie s’est classée 72e au niveau national en 2019 et 106e pas plus tard qu’en 2017, avec une moyenne de 176,9 verges par match. Cette saison, les Dogs se classent 19e au passage à 284,9 verges par match et Stetson Bennett – l’ancien après coup – a poursuivi sa course improbable vers un championnat national en 2021 en devenant un finaliste du trophée Heisman avec une chance pour un deuxième titre.

“Une tonne”, a déclaré Bennett lorsqu’on lui a demandé ce que Monken signifiait pour lui. “J’ai l’impression qu’avant qu’il n’arrive ici, je ne comprenais pas vraiment le football. C’est bizarre, même en 2020, je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Je ne sais pas vraiment comment le décrire. Peut-être que j’apprends lentement, mais finalement, ça a commencé à cliquer chaque fois qu’il me disait la même chose pour la 20e fois et me regardait comme, ‘Pourquoi ne fais-tu pas ce que je viens de te dire de faire ?’

Smart permet rarement à ses assistants de parler aux médias, alors Monken a apprécié le moment mercredi, quelques jours avant que la Géorgie affronte Ohio State en demi-finale des séries éliminatoires. Il était lâche et drôle et surtout honnête. Il a été largement admis que s’il avait du succès en Géorgie, il retournerait dans la NFL en tant que coordinateur ou prendrait peut-être un poste d’entraîneur-chef d’université. Cela reste possible, mais s’il y a bien une chose qui ressort de ses propos, c’est qu’il a atteint un tel niveau d’aisance dans ce métier qu’il lui faudrait quelque chose de vraiment séduisant.

“Tout d’abord, personne ne veut de mon vieux cul”, a-t-il plaisanté.

Ce n’est pas tout à fait vrai. Purdue l’aimait comme candidat pour son récent poste vacant d’entraîneur-chef. Les chronologies des séries éliminatoires de la Géorgie, compliquées par les urgences du portail de transfert et du recrutement, n’aident pas sa cause. Certes, il a eu du succès en appelant des jeux dans la NFL et pourrait revenir là-bas. Mais il est bien payé et il est dans une situation stable. Toute sa vision de sa carrière a changé. Il n’y a aucune raison réelle de quitter la Géorgie.

“Ce qui est drôle, c’est qu’à un moment donné de ma carrière, j’ai pensé que je savais exactement ce que je voulais l’année prochaine, dans cinq ans, dans 10 ans”, a-t-il déclaré. « Je ne sais pas si c’est simplement le fait de vieillir ou l’appréciation du travail que vous avez, mais je ne contrôle pas les opportunités qui se présentent à moi. Je ne dirais jamais non à rien. Mais j’aime où j’en suis parce que je crois que nous allons gagner et je crois en l’entraîneur-chef. Ce sont tous des facteurs importants dans lesquels vous décidez de rester en tant qu’entraîneur. Si gagner est important, si avoir de bons joueurs est important et que je peux diriger l’attaque, il y a beaucoup de points positifs.

Il était le coordinateur offensif des Buccaneers et a aidé Jameis Winston à diriger la NFL en termes de distance de passage. Ce que Monken n’a pas pu corriger, c’est la tendance de Winston à lancer à l’adversaire (30 interceptions à faire avec 33 touchés). Lorsque l’entraîneur-chef Dirk Koetter a été licencié, le personnel a également explosé. Monken a été embauché par les Browns en 2019, mais cette saison a été un désastre, et encore une fois, il a été pris dans le ressac d’un entraîneur-chef (Freddie Kitchens) qui s’est fait virer.

Il a cherché un emploi qui lui permettrait d’appeler à nouveau des jeux, ce qu’il n’a pas fait à Cleveland. Smart lui a téléphoné. Il a dit à Monken qu’il pouvait diriger l’attaque. En fait, Smart a dit tout ce que Monken voulait entendre.

“Je ne sais pas si j’y ai cru à l’époque ou si c’était un argumentaire de vente ou non”, a plaisanté Monken.

Mais Smart a tenu sa part du marché.

“Je suis tombé dans ce travail et la culture était déjà établie”, a déclaré Monken. « J’ai atterri ici avec de bons joueurs. Mon travail consistait simplement à essayer de faire de mon mieux pour l’améliorer, et j’espère que j’y suis parvenu.

Oui, il écouterait d’autres offres. Mais, a-t-il dit, « Le bonheur est de gagner. C’est la chanson de combat dans le vestiaire. Voilà toute l’histoire. Quelqu’un qui dit “Je suis à l’école A, et la ville est géniale et j’adore ça, c’est super pour ma famille, et nous sommes 4-8 et je suis heureux comme l’enfer”, eh bien, ce n’est pas (vrai ). Je préfère gagner en Alaska que perdre à San Diego.

Monken a fait un travail impressionnant d’entraîneur-chef à Southern Miss. Il a repris un programme qui avait terminé 0-12 en 2012 et trois ans plus tard, 9-5. Il est parti pour la NFL et les Buccaneers en partie parce qu’il avait auparavant travaillé avec Koetter à Jacksonville, et cela l’a remis sur la piste de la NFL. Le succès ouvrirait de nouvelles portes. Il ne passe plus beaucoup de temps à chercher ces portes. Il n’en a pas besoin. Il a gagné le respect au sein de la profession, du collège et du pro.

“En ce qui concerne le football offensif, j’ai l’impression qu’il est en avance sur le jeu depuis un certain temps”, a déclaré le coordinateur défensif de l’Ohio State, Jim Knowles.

Monken détourne le crédit pour le développement de Bennett. Il souligne à juste titre: «Tout ce que nous (les entraîneurs) avons fait, c’est essayer de l’enterrer pendant les quelques années où il était ici, et tout ce qu’il a fait, c’est continuer à se battre et à concourir. Je pense que nous sommes sortis de l’autre côté probablement mieux collectivement. J’ai fait un meilleur travail en le coachant. Il a fait un meilleur travail d’accepter cette partie de celui-ci. Parfois, vous ne prenez pas toujours la bonne décision mais, vous savez, nous sommes aussi humains.

Mais la force intérieure de Bennett et le leadership de Smart mis à part, cela ne se produira probablement pas sans Monken. Georgia et l’entraîneur “vieux cul” se sont trouvés au bon moment, et même si ce n’est pas vraiment de la famille, ce n’est pas non plus une relation qui cherche à se terminer.

(Photo : Michael Allio / Icône Sportswire via Getty Images)