Schubert : Les trios pour piano, etc. | L’album classique de la semaine d’Andrew Clements

Je pianiste Lars Vogt est décédé en septembre dernier. Son cancer avait été diagnostiqué en 2021, et il était déjà malade lorsque, contre l’avis des médecins, il s’était rendu à Brême pour commencer ces enregistrements Schubert avec ses collaborateurs de longue date, le violoniste Christian Tetzlaff et sa soeur violoncelliste Tanja. Ils ont commencé avec le trio en mi bémol hanté par la mort, D929, avec son deuxième mouvement de marche funèbre, et ont enregistré le trio en si bémol, D898 quatre mois plus tard. Dans les notes de pochette du set, les Tetzlaff discutent du contexte des sessions, rendant un hommage touchant à leur ami et à sa musique : “Je trouve que dans l’enregistrement”, dit Tanja, “on remarque qu’au fond de lui il savait déjà que selon toute vraisemblance, il n’allait pas pouvoir vivre très longtemps.

L’œuvre de Schubert : Les trios avec piano

Et aussi beau que soit le jeu des Tetzlaffs, c’est à juste titre le jeu merveilleusement discret, rythmiquement net et jamais autoritaire de Vogt qui semble caractériser ces performances exceptionnelles, de ses pianissimos silencieux aux triples fortes les plus puissants. Les cordes correspondent également à sa merveilleuse gamme dynamique; la musique coule naturellement, sans un moment d’artifice ou d’artificialité, ni aucun soupçon de sentimentalité.

Il y a aussi de la place sur les disques pour d’autres pièces tardives de Schubert, y compris le Sublimely simple Notturno for Piano Trio, D897; le Rondo pour violon et piano, D895, et la Sonate pour arpeggione, qui est animée par Tanja et Vogt, et n’est jamais voyante mais pleine d’apartés doux partagés. Mais ce sont les performances des deux trios qui définissent ce set. Il existe, bien sûr, déjà de nombreuses belles interprétations de ces œuvres sur disque, de toutes les générations d’interprètes, mais parmi les versions récentes, il n’y en a pas de meilleures que celles-ci.

L’autre choix de la semaine

En plus d’être l’un des meilleurs violonistes du XXe siècle, un chef d’orchestre et le leader peut-être du plus grand de tous les quatuors à cordes, Adolf Busch était un compositeur de plus de 100 œuvres. On les entend rarement maintenant, mais le Quatuor Sarastro disque de sa musique de chambre, pour CPO, donne une bonne idée de son style fondamentalement romantique tardif. Busch avait été un protégé de Max Reger, et dans les œuvres ici – un quatuor à cordes en la mineur, un ensemble de neuf pièces pour quatuor à cordes et un quintette pour flûte – il y a des notes du chromatisme noueux de Reger dans un monde musical qui semble enraciné chez Beethoven et reste très fermement tonal.