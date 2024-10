SCHTAUSS réutilise les matériaux de construction restants dans un espace de bureau modulaire

SCHTAUSS est construit à partir de matériaux récupérés et locaux

Le designer Daniil Aron-Mokhov construit le bureau modulaire SCHTAUSS en utilisant les restes de matériaux de l’ancienne maison du propriétaire. rénovationcomplétés par des matériaux d’origine locale provenant d’entrepreneurs et de petites entreprises. Le projet impliquait quatre jours de découpe et de fabrication au laser dans un FabLab local, suivis d’une installation de deux jours sur place à Vancouver, Canada. Situé du côté nord de la propriété, SCHTAUSS est situé à deux mètres du bâtiment principal et sert de salle multifonctionnelle. bureau espace.



toutes les images sont une gracieuseté de SCHTAUSS

SCHTAUSS offre des vues à travers le patio et les ouvertures sur le toit

SCHTAUSS’ conception fonctionne comme un espace de bureau multifonctionnel et comporte trois ouvertures ouvrables sur la façade sud, facilitant la ventilation naturelle et fournissant des points d’accès flexibles. Les ouvertures inférieures servent également de patios, améliorant ainsi la convivialité en extérieur. À l’arrière, une échelle donne accès à un toit-terrasse offrant une vue sur les montagnes généralement obscurcies par les haies périmétriques environnantes de 2,5 mètres.



SCHTAUSS Modular Shed Office, conçu par Daniil Aron-Mokhov, utilise des restes de matériaux



des matériaux d’origine locale provenant d’entrepreneurs et de petites entreprises ont été incorporés au projet de bureau



la conception comporte trois ouvertures ouvrantes sur la façade sud pour favoriser la ventilation naturelle



le bureau compact est conçu à la fois pour la fonctionnalité intérieure et le plaisir extérieur