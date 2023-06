School Of Lies: Nimrat Kaur sur les rôles puissants des femmes sur OTT, « Les choses sont plus équilibrées » [Exclusive]

La plateforme OTT a beaucoup évolué ces dernières années. Cela donne du fil à retordre aux films car les gens préfèrent aujourd’hui OTT plutôt que de regarder des films dans les salles de cinéma. En termes de contenu, l’espace numérique a également une longueur d’avance sur les cinémas. Les créateurs ont plus de liberté pour montrer un contenu audacieux tout en réalisant un projet particulier pour les plateformes de streaming alors qu’ils sont limités pour les films de cinéma compte tenu du conseil de censure. Avec la montée en puissance de l’OTT, on remarque également que les femmes jouent des rôles puissants et reçoivent une place égale à celle des hommes. Nimrat Kaur, qui joue un rôle important dans School of Lies, s’est ouvert sur le contenu OTT, les rôles des femmes, le travail sur la série, etc. School of Lies est une série de thrillers mystérieux diffusée sur Disney + Hotstar.

En tant qu’acteur, pensez-vous que le contenu sur OTT est plus audacieux en ce qui concerne les sujets que les films ?

Tout ce que vous savez quand vous travaillez dans un film maintenant, nous ne savons pas vraiment si ça va être une sortie en salles ou si ça va être sur OTT, parfois vous faites juste un projet et ensuite vous savez que vous attendez de voir ce qui se passe avec ça. Ce qui se passe, c’est qu’avec OTT et la quantité de travail qui se fait, cela devient très intéressant car les opportunités d’emploi ont tellement augmenté et les gens ont tellement plus à choisir parmi les sujets en tant qu’artistes devant la caméra, hors caméra, tout, donc la qualité de le travail global a augmenté. C’est le seul grand changement et je trouve cela incroyable.

Et pensez-vous que les femmes et les hommes sont sur un pied d’égalité avec l’OTT et que notre cinéma est enfin prêt à changer ?

Je pense que le cinéma est en train de changer depuis très longtemps, vous savez. Je ne pense pas que ce soit uniquement à cause de l’OTT. Je pense qu’OTT a certainement augmenté ces opportunités beaucoup plus là où des parties beaucoup plus audacieuses et beaucoup plus différentes sont écrites pour les femmes. Donc, c’est comme ça, mais maintenant les choses sont un peu plus équilibrées.

Dans School of Flies, vous avez travaillé avec des adolescents. Comment était l’expérience? A-t-il été facile ou difficile de travailler avec eux ?

C’était incroyable. Ils étaient adorables. Ils étaient si brillants et effervescents et si étonnants. J’ai passé un très bon moment à collaborer avec les enfants. Vous savez, ils sont tellement en avance sur leur âge. Ils sont exposés au cinéma du monde, à la musique du monde, à toutes sortes de choses incroyables, étonnantes. J’ai passé un merveilleux moment à travailler avec Varin Roopani qui joue le rôle de Vikram, et il est vraiment en avance sur son âge. J’ai passé un très bon moment à bavarder avec lui et nous parlions de films et de choses qui nous intéressaient.

Vous avez également travaillé à Bollywood et à Hollywood, alors souhaitez-vous établir une comparaison ?

Non, je n’aime pas comparer différentes industries comme ça. Je pense que chaque industrie a ses propres forces et faiblesses. Je viens de passer un moment merveilleux à travailler à la fois à l’étranger et ici.

Comment gérez-vous les critiques et le trolling ?

Eh bien, je ne m’occupe pas du tout de la pêche à la traîne. Je choisis d’ignorer les trolls et la pêche à la traîne à 100 % et complètement. Je n’ai aucun intérêt à y perdre mon temps et mon énergie. Je choisis de prêter attention aux critiques que je respecte, et les critiques ne sont respectables pour moi que lorsqu’elles sont faites avec une bonne intention et en étant dans une position où elles devraient occuper une position qui justifie leurs critiques et qui gagne alors mon respect, puis je écoutez attentivement et j’essaie d’améliorer tout ce qui vient de ce côté.

