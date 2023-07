School Briefs : un diplômé RSS donne un exemple positif

Mehak Parihar est un exemple de ce que notre système d’éducation publique peut offrir aux enfants immigrants qui viennent au Canada.

Parihar a été reconnue pour ses réalisations lors de la réunion du conseil scolaire de Central Okanagan mercredi dernier (28 juin).

Elle a comparu devant le conseil scolaire en tant que diplômée de 12e année du Rutland Senior Secondary et coprésidente sortante du conseil étudiant du district.

Parihar a repensé à son parcours scolaire auprès des administrateurs depuis son arrivée à Kelowna en 2010, à peine capable de parler anglais.

Elle a dit qu’il y a 13 ans, elle était une enfant effrayée et inquiète qui déménageait dans un nouveau pays, et aujourd’hui, elle obtient son diplôme d’études secondaires en se sentant accueillie et aimée.

« Cela a été tellement inspirant pour moi d’apprendre de différentes cultures et des gens que j’ai rencontrés », a déclaré Parihar, notant que son expérience au sein du conseil étudiant lui a appris à être une avocate et une leader.

Kevin Kaardal, surintendant du district scolaire / PDG, a déclaré que Parihar est un brillant exemple de ce qu’est l’éducation publique, « voir les jeunes devenir des adultes incroyables ».

***

Les administrateurs ont entendu parler d’un projet pilote lancé par Black Mountain Elementary, où le pouvoir de la narration a été encouragé à être exprimé par les élèves de la maternelle, ce qui a conduit les élèves à embrasser leur désir d’élargir leurs compétences en littératie.

Janet Slaney, directrice de Black Mountain, et Jeremy Sanbrooks, directeur adjoint, ont présenté les résultats du programme, accompagnés des étudiants Sam Gibson, Cohen Wintoneak et Declan Seney.

***

Tyson Caul, co-lauréat de l’Innovation Generation Challenge, s’est présenté devant le conseil scolaire pour discuter de son prototype de « multiplicateurs » qu’il a créé avec son partenaire Jared Gregor.

Rejoint par Tyler Jensen, un enseignant du secondaire supérieur de Rutland et enseignant principal du programme iGen, Caul a déclaré que lui et Gregor avaient plus de 60 idées pour le concours, décidant finalement de se concentrer sur le concept des multiplicateurs.

Les élèves de l’École Okanagan Mission Secondaire ont été rejoints sur le podium par Noah Garcia, École Mission Secondaire, deuxième place; Ben Ramsey et Everett Boutcher, George Elliot Secondary, troisième place ; Kylan Urban et David Ross, secondaire Mount Boucherie.

***

Les administrateurs ont exprimé leurs remerciements et leur gratitude les uns envers les autres alors que l’année scolaire 2022-2023 touche à sa fin avec la prochaine réunion du conseil prévue en septembre.

L’administratrice Julia Fraser a décrit la dernière année scolaire pour les administrateurs comme un voyage en avion à réaction.

« Tout comme un avion de ligne à réaction, c’était lent et turbulent au début, mais une fois que nous avons pris notre envol… nous sommes devenus une équipe cohérente qui a dû faire face à des décisions cruciales », a déclaré Fraser.

La présidente du conseil d’administration, Lee-Ann Tiede, a exprimé sa gratitude envers les administrateurs, le personnel et les groupes partenaires qui travaillent tous ensemble dans un but commun : la qualité de l’éducation.

« La pause estivale nous donne à tous l’occasion de nous ressourcer, de réfléchir et de nous ressourcer pour l’année à venir », a-t-elle déclaré.

