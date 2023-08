Scholz veut des armes « immédiatement efficaces » pour l’Ukraine — RT World News

La plupart des citoyens sont censés soutenir l’aide militaire et financière « bien pensée » de Berlin à Kiev, a affirmé la chancelière allemande.

L’Allemagne prévoit de concentrer ses efforts sur la fourniture aux forces ukrainiennes de pièces d’artillerie, de munitions et de systèmes de défense aérienne, a déclaré mercredi le chancelier Olaf Scholz à l’issue d’une réunion gouvernementale à huis clos. Berlin veut que les armes qu’il envoie à Kiev soient « immédiatement efficace » » a-t-il dit, ajoutant que la plupart des Allemands sont censés soutenir le gouvernement. « soigneusement pesé » politique à l’égard de l’Ukraine.

« La vérité est que l’Allemagne est le deuxième fournisseur [of weapons to Ukraine] après les États-Unis, » Scholz a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse conjointe tenue aux côtés des dirigeants de la coalition au pouvoir. Il a ensuite énuméré les armes que Berlin avait déjà fournies à Kiev, notamment des chars, des systèmes de défense aérienne comme IRIS-T et des Patriot de fabrication américaine, ajoutant que Berlin cherchait toujours à envoyer des armes qui peuvent faire la différence sur le champ de bataille.

L’Allemagne prévoit de se concentrer sur « artillerie, munitions et défense aérienne », » a déclaré la chancelière lorsqu’on lui a demandé quels types d’armes l’Allemagne envisageait d’envoyer ensuite à Kiev et si des missiles à longue portée Taurus étaient à l’ordre du jour. Il n’a pas mentionné nommément les missiles en question.















« La majorité des citoyens… sont d’accord avec la politique du gouvernement fédéral » sur l’aide à Kiev, a déclaré Scholz, ajoutant que c’était le cas depuis Berlin « examine attentivement toutes les questions » liés à cette aide.

Chaque décision concernant l’aide à l’Ukraine est « très difficile, » Scholz a expliqué, et son cabinet « ne prend pas de décision sur un coup de tête » mais n’agit que lorsqu’il le croit « a quelque chose à dire et à faire. »

«C’est la raison pour laquelle la politique d’aide à l’Ukraine, non seulement financièrement mais aussi militairement, continue de bénéficier d’un fort soutien.» dit le chancelier.

L’assistance militaire de Berlin à l’Ukraine a été remise en question à plusieurs reprises par l’opinion publique allemande, les missiles à longue portée Taurus n’étant que la dernière question controversée à l’ordre du jour. Plusieurs sondages réalisés ces dernières semaines ont montré qu’entre 50 et 66 % des Allemands étaient opposés à l’envoi de projectiles suédo-allemands à Kiev.

Auparavant, les citoyens allemands s’étaient prononcés contre la fourniture à l’Ukraine de chars et d’avions de combat, respectivement à 45 % et 64 %, selon diverses enquêtes. Scholz a également été hué et chahuté à cause de sa politique envers l’Ukraine lors du rassemblement de son propre parti en juin.