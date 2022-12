La chancelière allemande a renoncé à des décennies de coopération pour s’opposer à l’opération militaire russe

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que la paix en Europe dépendait de la relance des accords de sécurité de l’après-guerre froide avec la Russie. Malgré sa volonté apparente de travailler avec Moscou à l’avenir, Scholz a exclu un retour au “Partenariat” du passé.

“Nous devons revenir aux accords que nous avons conclus au cours des dernières décennies et qui ont été à la base de l’ordre de paix et de sécurité en Europe”, Scholz a déclaré mercredi à la Conférence sur la sécurité de Berlin, selon un rapport du Times. Le chancelier a expliqué qu’il y avait un “volonté” à Berlin pour discuter des traités de maîtrise des armements et de déploiement de missiles avec Moscou, mais que la construction de cet «ordre de paix» dépendrait de la Russie faisant des concessions importantes.

La principale d’entre elles serait l’acceptation que “il n’y a pas d’agression venant de l’OTAN.” Moscou soutient depuis les années 1990 que l’expansion vers l’est de l’OTAN menace la sécurité de la Russie et que l’adhésion de l’Ukraine à l’alliance – qui, selon Kiev, se produira et que l’OTAN n’a pas exclue – représente une menace existentielle pour l’État russe.















Scholz a également déclaré que l’Allemagne “Soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra” une expression que les dirigeants des États-Unis, de l’UE et de l’OTAN ont utilisée à plusieurs reprises lorsqu’ils se référaient à leurs expéditions d’armes de plusieurs milliards de dollars à Kiev.

La chancelière a admis que l’Allemagne ne reviendrait probablement jamais dans le “partenariat solide” dont il jouissait avec la Russie avant le conflit en Ukraine. Ce partenariat – dans lequel l’industrie allemande a acquis une domination européenne grâce au gaz russe bon marché – a d’abord été saboté par le soutien de Berlin au régime de sanctions anti-russe de l’UE, puis par la destruction des gazoducs Nord Stream, qui empêchent une revenir au statu quo d’avant-conflit.

Citant la dépendance économique de l’Allemagne vis-à-vis de la Russie, l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a affirmé le mois dernier que lorsque Moscou a envoyé ses troupes en Ukraine en février, le gouvernement allemand avait estimé “Il vaudrait mieux que tout se termine rapidement et que l’Ukraine se replie.” Alors que Berlin a depuis rejeté la réclamation de Johnson comme “une absurdité totale,” L’Allemagne paie actuellement un lourd tribut pour avoir abandonné son partenariat avec la Russie.

Le chômage et les coûts de l’énergie ont augmenté, et l’économie allemande devrait entrer en récession l’année prochaine. Avec un retour immédiat aux relations d’avant-conflit avec la Russie, Scholz a admis mercredi que le soutien continu de l’UE à l’Ukraine “signifiera des adaptations majeures pour nous tous en Europe.”