Scholz téléphone à Poutine après l’ouverture diplomatique de Biden et Macron

RIGA, Lettonie – Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi au chancelier allemand Olaf Scholz que les frappes aériennes incessantes de Moscou sur les infrastructures civiles ukrainiennes étaient “forcées et inévitables”, en raison des attaques de l’Ukraine contre le pont de Crimée et d’autres cibles russes, et il a blâmé les nations occidentales ” destructrice » de soutien à l’Ukraine pour avoir prolongé la guerre, que la Russie a déclenchée.

L’appel d’une heure, lancé par Berlin, était le premier de Poutine avec un chef du Groupe des Sept depuis que la Russie a subi une série de défaites sur le champ de bataille et depuis que Moscou a lancé la vague d’attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes à l’aide de missiles et de drones auto-détonants. Ces attaques ont coupé l’électricité, le chauffage et l’eau dans de nombreuses régions d’Ukraine, augmentant le risque d’une catastrophe humanitaire cet hiver.

L’appel a eu lieu le lendemain du jour où le président Biden, lors d’une conférence de presse avec le président français Emmanuel Macron à Washington, a indiqué sa volonté de parler à Poutine à condition que le dirigeant russe soit vraiment intéressé à “chercher un moyen de mettre fin à la guerre”, mais le Kremlin Le porte-parole Dmitri Peskov a exclu vendredi de renoncer à tout territoire que la Russie prétend avoir illégalement annexé.

Selon le Kremlin, Poutine s’est plaint du fait que les nations occidentales envoient des armes à l’Ukraine et entraînent l’armée du pays et se sont également plaints de son “soutien politique et financier global à l’Ukraine”.

“Le président russe a appelé la partie allemande à reconsidérer ses approches dans le contexte des événements ukrainiens”, a déclaré le Kremlin.

La Russie et l’Ukraine mènent la première guerre de drones à grande échelle

Au milieu d’une proposition de l’Union européenne de créer un tribunal sur les crimes de guerre russes présumés en Ukraine, Poutine a également cherché à détourner le blâme des atrocités, accusant l’Ukraine de « de plus en plus de crimes sanglants contre la population civile », selon la lecture du Kremlin.

Un communiqué du gouvernement allemand a déclaré que Scholz avait condamné les frappes aériennes russes contre les infrastructures civiles en Ukraine lors de l’appel et “a souligné la détermination de l’Allemagne à soutenir l’Ukraine pour assurer sa capacité de défense contre l’agression russe”.

Poutine s’est plaint que la “ligne destructrice” de l’Occident, fournissant des armes et un soutien financier à l’Ukraine “conduit au fait que Kyiv rejette complètement l’idée de toute négociation”.

Biden, apparaissant avec Macron, a déclaré : « Je suis prêt à parler avec M. Poutine s’il y a un intérêt à ce qu’il décide qu’il cherche un moyen de mettre fin à la guerre. Si tel est le cas, en consultation avec mes amis français et de l’OTAN, je serai heureux de m’asseoir avec M. Poutine pour voir ce qu’il a en tête. Il n’a pas fait ça.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a défini les paramètres d’un accord de paix, y compris le plein respect de la Charte des Nations Unies, qui obligerait la Russie à se retirer de tout le territoire souverain ukrainien occupé illégalement, y compris la Crimée. Les dirigeants du G-7, dont Scholz, Biden et Macron, ont officiellement approuvé la proposition de Zelensky dans une déclaration en octobre.

Biden dit qu’il pourrait rencontrer Poutine – mais pas maintenant

Peskov, notant que Biden avait conditionné toute discussion au retrait de la Russie de l’Ukraine, a ajouté qu'”évidemment” Moscou n’était pas disposé à le faire. «Qu’est-ce que le président Biden a réellement dit? Il a déclaré que les négociations ne seraient possibles que si Poutine quittait l’Ukraine », a déclaré Peskov aux journalistes vendredi.

“L’opération militaire spéciale se poursuit”, a-t-il déclaré. ajoutant que Poutine était toujours ouvert aux négociations puisque la Russie préférait atteindre ses objectifs en Ukraine « par des moyens diplomatiques pacifiques ».

Poutine s’est entretenu pour la dernière fois avec Scholz et le président français Emmanuel Macron à la mi-septembre, avant sa tentative illégale d’annexer les régions ukrainiennes de Louhansk, Donetsk, Zarporizhzhia et Kherson, et aussi avant une explosion sur le pont de Crimée que la Russie a cité comme raison pour ses grèves des infrastructures. Depuis lors, la Russie a perdu beaucoup de terrain, notamment en se retirant de la ville de Kherson, la capitale régionale.

Compte tenu de ces pertes territoriales, Poutine a semblé de plus en plus enfermé, paranoïaque et hostile, avec son économie en train de couler et son influence mondiale en déclin.

Les revers de la guerre en Ukraine diminuent l’influence de la Russie auprès des alliés régionaux

Plutôt que d’indiquer qu’ils étaient prêts à faire des compromis, les hauts responsables russes ont de plus en plus commencé à diffuser des théories du complot discréditées, insistant sur le fait que la Russie est vraiment la victime de la guerre et essayant de rejeter la responsabilité de la poursuite des combats sur l’Ukraine parce qu’elle a refusé d’accepter la Russie. termes.

Les annexions illégales de Poutine visaient à établir de nouvelles lignes rouges russes et à retirer les territoires de la table des futures négociations de paix, conditions qu’il savait que Kyiv ne pourrait jamais accepter. Mais la Russie a été forcée de rendre la ville de Kherson et d’autres territoires à l’ouest du Dniepr, même après que les responsables russes ont laissé entendre à plusieurs reprises qu’ils défendraient les «nouveaux territoires» avec des armes nucléaires.

Moscou et Kyiv se préparent à une campagne hivernale amère qui pourrait décider du sort de chacun.

Scholz a lancé l’appel d’une heure à Poutine vendredi, mais il n’était pas clair s’il était coordonné avec des alliés ou même avec d’autres pays de l’Union européenne, qui ont lutté ces derniers jours pour parvenir à un accord sur un plan visant à imposer un plafond sur le pétrole russe. des prix. Un porte-parole de la Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, a déclaré qu’il n’avait pas été informé avant l’appel de Scholz.

Macron et Scholz ont été critiqués pour leurs contacts intermittents avec Poutine.

Macron a été accusé de persister naïvement à s’engager avec Poutine alors même que le dirigeant russe n’a montré aucune volonté de changer de cap en Ukraine.

Dans les premiers jours qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par Poutine le 24 février, Scholz a été critiqué pour la lenteur des livraisons d’armes et les tergiversations qui ont poussé les critiques à se demander s’il tentait de garder une porte ouverte sur le Kremlin.

Alors même que l’Allemagne a annoncé ce qu’elle a qualifié de Zeitenwende, ou tournant, dans sa politique étrangère, renforçant la sécurité et envoyant des armes à l’Ukraine, la réalité n’a pas suivi les attentes.

S’exprimant lors d’une conférence sur la sécurité à Berlin plus tôt cette semaine, Scholz a déclaré qu’il aimerait voir un retour à l’ancien “ordre de paix” qui avait existé en Europe. ” Ce que la Russie fait aujourd’hui revient à l’approche impérialiste du 19 , 18e, 17e siècles, où un pays plus fort pense qu’il peut prendre le territoire d’un voisin », a-t-il déclaré. « Nous devons revenir à une situation où nous convenons à nouveau que les frontières ne seront pas modifiées par la force.

Dans sa déclaration de vendredi, le gouvernement allemand a déclaré que Scholz avait dit à Poutine qu’une solution diplomatique “y compris un retrait des troupes russes, doit être trouvée dès que possible”.

Certains pays de l’UE ont également suggéré que de telles conversations avec Poutine risquaient de montrer des divisions entre les alliés occidentaux alors qu’en fait ils devraient présenter un front uni de soutien à l’Ukraine.

Les alliés occidentaux décident de plafonner le prix du pétrole russe à 60 dollars le baril

La Russie mise tranquillement sur l’espoir que l’unité européenne sur le soutien à l’Ukraine s’effondrera au cours de l’hiver, convaincue que la hausse de l’inflation et des coûts de l’énergie, ainsi que l’augmentation du coût de la guerre, pourraient déclencher la colère populaire.

Un haut responsable d’Europe de l’Est a déclaré qu’il n’avait pas été informé à l’avance de l’appel de Scholz et qu’il l’avait appris par des comptes rendus de presse. Le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de questions sensibles, a exprimé sa crainte qu’un appel de Scholz puisse être interprété par Poutine comme un signe de faiblesse européenne, signalant potentiellement une volonté d’accepter un résultat autre que “la libération totale de l’Ukraine”. .”

En ce moment, a déclaré le responsable, “il ne devrait pas s’agir de dialogue” mais de s’assurer qu’il n’y a pas “d’espace pour que la Russie continue de terroriser ses voisins”. Avec tout l’accent mis récemment sur la responsabilisation de la Russie, a ajouté le responsable, parler à la “personne qui est essentiellement responsable de ces crimes” envoie un signal ambivalent.

Jeudi, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie frappait effectivement les infrastructures énergétiques civiles, mais a affirmé qu’il s’agissait d’une cible militaire et que les attaques étaient conçues pour perturber les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine.

Il a affirmé que le système énergétique ukrainien “a été subordonné aux intérêts militaires de Kyiv”.