Scholz sous pression après une forte augmentation des passages frontaliers illégaux vers l’Allemagne

Le nombre de passages frontaliers illégaux vers l’Allemagne a nettement augmenté depuis le début de l’année, selon les autorités, alors que le gouvernement d’Olaf Scholz subit une pression croissante pour resserrer les contrôles.

Un peu moins de 20 000 personnes sont entrées illégalement dans le pays entre janvier et fin mars, soit une augmentation de 50 % par rapport à la même période l’an dernier.

La semaine dernière, Scholz a annoncé son intention d’augmenter les contrôles aux frontières sur chacune des neuf frontières allemandes, tout en déclarant qu’il exhorterait les partenaires de l’Union européenne à soutenir la construction de centres d’asile à la périphérie du bloc.

Une alliance de plus de 50 organisations humanitaires en Allemagne a appelé mercredi le gouvernement à repenser ses plans, qu’il a décrits comme une « contradiction flagrante » avec les promesses centrales de l’accord de coalition. En particulier, le groupe a exhorté Scholz à abandonner son projet de mener à bien les procédures d’asile pour les arrivées à la frontière de l’UE, insistant sur le fait que cela saperait les lois sur la protection des réfugiés et conduirait à des violations humanitaires. Il a comparé les centres d’asile proposés à des prisons.

La tentative de créer un régime d’asile européen commun sera au centre des discussions lors d’une réunion des ministres de l’intérieur de l’UE le mois prochain.

Selon des représentants de la police, depuis le renforcement des contrôles à la frontière autrichienne, où la plupart des migrants sont arrivés ces dernières années, un changement s’est opéré avec un nombre croissant de personnes arrivant désormais par la frontière polonaise.

Cette année, 4 000 de ce qu’ils appellent des passages irréguliers ont eu lieu là-bas, principalement de Syriens, suivis d’Afghanistan et de Turquie. En particulier, les autorités ont noté une augmentation du nombre de personnes arrivant de la Biélorussie contrôlée par la Russie. En conséquence, des appels ont été lancés pour des contrôles temporaires aux frontières polonaise et tchèque.

Andreas Roßkopf, du syndicat de la police GdP, a déclaré que la police était opposée à l’intensification des contrôles aux frontières, comme cela avait déjà eu lieu à la frontière autrichienne où la plupart des arrivées sont arrivées pendant la crise des réfugiés de 2015, car la tâche était trop importante à gérer.

« On parle de plusieurs milliers de kilomètres de frontière intérieure Schengen qu’il faudrait contrôler. Mais la police fédérale n’est techniquement et en personnel pas en mesure d’effectuer des contrôles permanents aux frontières des voisins de l’Allemagne », a-t-il déclaré.

Récemment, les ministres de l’Intérieur du Brandebourg, de la Saxe et du Bade-Wurtemberg se sont prononcés en faveur de contrôles à la frontière polonaise, ainsi qu’à la frontière entre l’Allemagne et la Suisse. Lors d’un soi-disant sommet sur les réfugiés la semaine dernière, impliquant des chefs d’État et le gouvernement fédéral, les participants ont convenu de garder l’option d’étendre les contrôles en réserve au cas où la situation le rendrait nécessaire.

Roßkopf a déclaré que le gouvernement devait envisager de fournir à la police un meilleur équipement. « Ce qui aide, ce sont des mécanismes modernes de contrôle des frontières, comme des véhicules puissants équipés de la technologie nécessaire, des drones pour une meilleure surveillance de la frontière depuis les airs et une meilleure collaboration avec la police des frontières des pays voisins », a-t-il déclaré.

Heiko Teggatz, le chef du syndicat de la police fédérale DpoLG, a recommandé l’introduction temporaire de contrôles aux frontières jusqu’à ce que d’autres pays de l’UE montrent qu’ils sont prêts à contrôler correctement leurs propres frontières extérieures vers l’UE, au milieu d’accusations selon lesquelles certains migrants sont délibérément poussés vers Allemagne.

« Ceux qui se contentent de faire passer les gens sans les contrôler ou refusent de reprendre les gens provoquent l’ensemble du système de contrôle des frontières intérieures et mettent en péril la liberté de circulation de l’UE », a-t-il déclaré au début du mois.

Le rapport d’analyse de la migration de la police fédérale pour avril, qui a été divulgué aux médias allemands, a averti que le nombre de migrants venant en Allemagne était susceptible d’augmenter considérablement au cours des prochains mois.

Il a cité les élections en Turquie comme l’une des raisons, citant les 4 millions de réfugiés en Turquie, la plupart originaires de Syrie et dont beaucoup vivent dans de très mauvaises conditions et que le président Recep Tayyip Erdoğan aurait renvoyés du pays. pour relâcher la pression de l’opposition sur lui.

Selon le rapport, beaucoup d’entre eux voyagent avec des visas russes via la Biélorussie et dans l’UE, en Pologne et en République tchèque, puis en Allemagne.