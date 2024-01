Scholz salue les manifestations contre les projets d’expulsion – DW – 19/01/2024

Le chancelier allemand Olaf Scholz a de nouveau fermement condamné Plans présumés d’extrémistes de droite et des hommes politiques d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) parti pour l’expulsion massive des migrants, faisant des parallèles avec Idéologie raciale nazie.

“Je le dis avec une clarté et une sévérité absolues : les extrémistes de droite attaquent notre démocratie”, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée vendredi, faisant référence aux informations faisant état d’une réunion secrète au cours de laquelle extrémistes d’extrême droitedes hommes politiques et des chefs d’entreprise de l’AfD auraient discuté de l’expulsion de millions de personnes d’Allemagne.

“S’il y a une chose qui ne doit plus jamais avoir sa place en Allemagne, c’est bien l’idéologie ethno-raciale des national-socialistes”, a poursuivi Scholz, faisant référence au régime nazi de 1933 à 1945. “C’est exactement ce que sont les plans de réinstallation répugnants de ces extrémistes. Rien que d’y penser donne des frissons.”

S’adressant directement aux migrants et aux Allemands issus de l’immigration, la chancelière a déclaré : “Vous nous appartenez ! Notre pays a besoin de vous !”

Scholz salue les manifestations contre l’extrême droite

Depuis la nouvelle du Une réunion d’extrême droite dans un hôtel de l’est de l’Allemagne, à Potsdam, en novembre, a été publiée la semaine dernière par le portail d’investigation allemand Correctiv.des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre l’extrémisme de droite et l’extrême droite AfD.

Vendredi soir, une manifestation à Hambourg, la deuxième plus grande ville d’Allemagne, a été interrompue prématurément après que le nombre de participants ait largement dépassé les attentes. La police locale a confirmé qu’environ 30 000 personnes étaient présentes au début de l’événement, tandis que l’agence de presse AFP en a rapporté plus tard environ 50 000. Les organisateurs évoquaient jusqu’à 80 000 personnes selon Spiegel revue.

Des dizaines de milliers de personnes sont sorties manifester dans les rues de Hambourg et ailleurs dans le pays. Image : Jonas Walzberg/dpa/photo alliance

Journal local Hamburger Abendblatt a déclaré que l’événement s’était terminé à 16h45, heure locale, pour des raisons de sécurité, car il était à craindre que “des personnes puissent tomber dans l’Alster”, la rivière qui se jette dans l’Elbe à Hambourg, en raison de la neige.

Environ 90 autres manifestations sont prévues dans plusieurs villes d’Allemagne ce week-end, notamment à Nuremberg, Dortmund, Hanovre, Erfurt, Magdebourg et Francfort samedi et à Munich, Berlin, Cologne, Dresde, Leipzig et Bonn dimanche.

Scholz a également rejoint l’une des manifestations à Potsdam le week-end dernier. Image : Liesa Johannssen/Reuters

Scholz lui-même a participé dimanche dernier à une manifestation à Potsdam avec le ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock et a explicitement salué les manifestations de ce week-end. “J’étais là aussi”, a-t-il déclaré. “Ce que nous vivons actuellement dans notre pays nous affecte tous – chacun d’entre nous.”

Les commentaires de Scholz sont intervenus le jour où le parlement allemand, le Bundestag, a voté pour assouplir la loi sur la naturalisation et élargir l’accès à la double nationalité en Allemagne.

“Quiconque prend soin d’eux-mêmes et de leur famille, qui choisit notre pays et partage nos valeurs, pourra désormais demander un passeport allemand au bout de cinq ans au lieu de huit”, a-t-il déclaré, ajoutant que personne ne serait obligé de “nier leurs racines. »

La société allemande appelle à l’action avant les élections locales

La nouvelle du rassemblement d’extrême droite à Potsdam a attiré une attention particulière en Allemagne, étant donné que l’AfD est actuellement le deuxième parti du pays, quelques mois seulement avant trois élections régionales majeures dans les Länder de l’Est de l’Allemagne de Saxe, Thuringe et Brandebourg. là où leur soutien est le plus fort.

Hajo Funke, analyste politique spécialisé dans l’extrême droite, a déclaré à l’agence de presse AFP que la “réunion scandaleuse” a ravivé “la peur des déportations de millions de citoyens ou de non-citoyens, une peur qui fait partie de l’héritage critiqué du nazisme”. “.

Une manifestation a également eu lieu vendredi à Iéna, la pancarte au centre de la photo signifiant “ne laissez aucune chance à l’AfD”. Image : Bodo Schackow/dpa/photo alliance

L’AfD elle-même rétorque que les projets d’expulsion des personnes ayant obtenu la nationalité allemande ne constituent pas spécifiquement sa politique et n’ont pas été soulevés par ses membres présents.

Le chef du renseignement intérieur allemand, Thomas Haldenwang, a appelé la “majorité silencieuse” à se réveiller et à prendre une position claire contre l’extrémisme en Allemagne.

Un groupe d’évêques d’Allemagne de l’Est a mis en garde contre “la méfiance et le mépris” à l’égard des processus démocratiques et a averti que les positions populistes, d’extrême droite et antisémites devenaient “de plus en plus socialement acceptables”.

Footballeurs et entraîneurs allemands Bundesliga se sont également prononcés contre l’AfD, le manager du SC Fribourg Christian Streich affirmant que “quiconque ne fait rien maintenant n’a rien appris de l’école ou de l’histoire” et de nombreux clubs appelant leurs supporters à participer à des manifestations.

mf/lo (AFP, dpa)

