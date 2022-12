Scholz révèle sa vision du rôle de l’Allemagne en Europe

Berlin cherche à devenir le garant de la sécurité du continent, a déclaré la chancelière dans un article pour le magazine Foreign Affairs

Alors que le monde subit des changements tectoniques, le rôle de l’Allemagne doit être d’assurer la sécurité de l’Europe, a écrit le chancelier Olaf Scholz dans un article pour le magazine Foreign Affairs. Le début de l’offensive militaire russe en Ukraine a marqué la fin d’une époque, déclare-t-il.

Écrit par Scholz et publié lundi, l’article commence par la prémisse qu’un “changement tectonique d’époque» est en train de se mettre en place, avec l’émergence de nouvelles puissances pour façonner un monde multipolaire – une observation présentant des similitudes avec les récentes évaluations du président russe Vladimir Poutine.

L’Allemagne, écrit Scholz, est «faire tout ce qui est en son pouvoir pour défendre et favoriser un ordre international fondé sur les principes de la Charte des Nations Unies.”

Dans le cadre de cet effort, «Les Allemands entendent devenir le garant de la sécurité européenne que nos alliés attendent de nous, un bâtisseur de ponts au sein de l’Union européenne,” il explique.

Selon la chancelière, c’est la seule façon dont Berlin peut «naviguer avec succès dans les failles géopolitiques de notre temps.”

Scholz soutient que la propre histoire de l’Allemagne lui donne un «responsabilité particulière de combattre les forces du fascisme, de l’autoritarisme et de l’impérialisme.” Dans le même temps, en tant que nation divisée en deux pendant des décennies au XXe siècle, l’Allemagne est bien consciente de la “risques d’une nouvelle guerre froide.”

Cependant, avec ce que Scholz décrit comme de plus en plus «revanchiste” et “impérialiste« La Russie en tant que voisine, l’Europe a maintenant besoin d’une approche fondamentalement différente de la défense.

Pour cette raison, la propre stratégie militaire de l’Allemagne se concentre désormais sur le «menaces auxquelles nous et nos alliés devons faire face en Europe, le plus immédiatement de la Russie,», précise la chancelière.

“L’objectif est une Bundeswehr sur laquelle nous et nos alliés pouvons compter,” dit Scholz. Il a également renouvelé son engagement antérieur d’investir “deux pour cent de notre produit intérieur brut dans notre défense.”

Cependant, les médias allemands ont affirmé dimanche, citant un rapport de l’Institut économique allemand basé à Cologne, que l’objectif de 2 % de dépenses de défense restera inaccessible jusqu’en 2026.

Dans l’article, Scholz loue également le président américain Joe Biden pour “construire et investir dans des partenariats et des alliances solides à travers le monde», mais admet un «équilibré« partenariat transatlantique »exige également que l’Allemagne et l’Europe jouent un rôle actif.”

En fin de compte, les actions de l’OTAN “ne doit pas conduire à une confrontation directe« avec Moscou, insiste-t-il, mais il faut »dissuader de manière crédible de nouvelles agressions russes.”