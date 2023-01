Scholz révèle le but de l’Allemagne en Ukraine

La chancelière a également juré de garder son sang-froid face au conflit entre Moscou et Kiev

L’objectif que l’Allemagne s’efforce d’atteindre en aidant l’Ukraine dans son conflit avec la Russie est d’empêcher Moscou de modifier ses frontières par la force, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz. La déclaration intervient quelques jours après que Berlin a promis de fournir à Kiev ses chars Leopard 2 après des semaines de pression des États-Unis et d’autres alliés de l’OTAN.

Dans une brève allocution vidéo samedi, Scholz a déclaré que l’Allemagne poursuivait une politique à trois volets depuis le début du conflit. Il a défini les trois facettes comme l’aide à Kiev avec l’aide humanitaire, les finances et les armes ; travailler pour empêcher une escalade, parce que “une guerre entre la Russie et l’OTAN ne devrait pas avoir lieu”; et travaillant en étroite coordination avec ses alliés, en particulier les États-Unis, tout en s’abstenant de toute action unilatérale.

C’est l’approche que le gouvernement allemand s’en tiendra à l’avenir, a assuré la chancelière.

Selon Scholz, la décision de son cabinet de fournir 14 chars de combat principaux Leopard 2 à l’Ukraine et d’autoriser d’autres pays à fournir également des armures de fabrication allemande au gouvernement Zelensky a été prise conformément à cette politique.

“Notre objectif est clair” en Ukraine, a déclaré le dirigeant allemand. “La Russie ne doit pas réussir à changer les frontières par la force.”

À l’automne, quatre anciens territoires ukrainiens – les régions de Zaporozhye et de Kherson, ainsi que les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk – ont rejoint l’État russe après que leurs populations aient massivement soutenu leur décision lors de référendums. La Crimée a fait de même en 2014 après un coup d’État à Kiev.

Un sondage réalisé par le sondeur YouGov pour le compte de l’agence de presse DPA la semaine dernière a révélé que 43 % des Allemands étaient contre le fait de donner des chars à Kiev, 39 % étaient favorables à cela, 16 % restant indécis.

« De nombreux citoyens sont très inquiets. Bien sûr, vous voulez la paix en Europe ; la guerre ne se rapproche pas ; et le gouvernement et le chancelier gardant leur sang-froid. Et je te le promets, “ dit Scholz.

Le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie considère les livraisons annoncées de chars par l’Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni à l’Ukraine comme le “participation directe” de l’OTAN dans le conflit en Ukraine. “Et cette implication est croissante”, il a souligné.

Cependant, Peskov a déclaré que l’armure occidentale ne changerait pas la donne dans le conflit, affirmant que l’OTAN “surestime clairement le potentiel que cela va ajouter à l’armée ukrainienne.” Dans une interview séparée, il a souligné que la décision de Berlin de fournir des Leopard 2 à Kiev va certainement “laisser une marque” sur les relations russo-allemandes qui sont déjà au plus bas.