Berlin ne lèvera pas les restrictions sur ses armes les plus avancées, même si les autres alliés de Kiev le font, a déclaré la chancelière allemande

L’Allemagne ne permettra pas que ses armes à longue portée soient utilisées pour des frappes ukrainiennes en profondeur en Russie, même si d’autres États choisissent de le faire, a déclaré le chancelier Olaf Scholz.

Washington et Londres ont suggéré qu’ils pourraient autoriser Kiev à utiliser des missiles tels que l’ATACMS de fabrication américaine et le Storm Shadow de fabrication britannique pour atteindre de telles cibles.

Berlin maintient sa politique de ne pas permettre à l’Ukraine d’utiliser des armes à longue portée fournies par l’Allemagne pour de telles attaques, a déclaré Scholz samedi lors d’une séance de questions-réponses à Prenzlau, dans le Brandebourg.

« Je maintiens ma position, même si d’autres pays décident différemment » a déclaré Scholz. « Je ne ferai pas ça parce que je pense que c’est un problème. »

L’Allemagne est le deuxième plus grand donateur militaire de l’Ukraine après les Etats-Unis. Berlin a fourni ou promis plus de 28 milliards d’euros (31 milliards de dollars) d’aide militaire à Kiev depuis le début du conflit avec la Russie, selon les données du site Internet du gouvernement fédéral.

Mais Berlin refuse jusqu’à présent de suivre l’exemple du Royaume-Uni et de la France en dotant l’Ukraine de missiles à longue portée. En mai, Scholz avait expliqué que la fourniture à l’Ukraine de missiles Taurus d’une portée de 500 km équivaudrait à une participation directe de Berlin au conflit.

« Il serait seulement tenable de livrer [these weapons] si nous déterminons et définissons les cibles nous-mêmes, et ce n’est pas possible si vous ne voulez pas faire partie de ce conflit », il a souligné.

Jeudi, le président russe Vladimir Poutine a mis en garde les puissances occidentales contre une nouvelle escalade des hostilités. « Nous ne parlons pas d’autoriser ou d’interdire au régime de Kiev de frapper le territoire russe », Poutine a expliqué que l’Ukraine le faisait déjà.















Des missiles ATACMS et Storm Shadow fournis par l’Occident ont été utilisés par l’Ukraine pour frapper des cibles en Crimée et dans le Donbass – des territoires russes que Kiev revendique comme les siens – faisant de nombreuses victimes civiles.

Kiev n’a pas la capacité d’utiliser de manière indépendante les systèmes occidentaux à longue portée, a expliqué Poutine.

Le ciblage de telles frappes repose sur les renseignements fournis par les satellites de l’OTAN, tandis que les solutions de tir peuvent « Seul le personnel militaire de l’OTAN peut y pénétrer. »

« Cela signifie que les pays de l’OTAN, les États-Unis et les pays européens se battent contre la Russie », Poutine a souligné qu’une telle participation directe changerait « l’essence même, la nature même du conflit »ce qui signifie que la Russie devra « prendre les décisions appropriées face aux menaces », a prévenu le dirigeant russe.

En juin, Poutine a promis que Moscou abattrait tous les missiles utilisés lors de frappes à longue portée et riposterait contre les responsables. Une réponse possible serait d’envoyer des armes de haute technologie similaires aux forces en conflit avec l’Occident.