Berlin n’accumulera pas de dettes massives, contrairement aux conseils du «journal anglo-saxon» The Economist, a déclaré la chancelière allemande

L’économie allemande s’affaiblit, mais elle ne mérite pas ce surnom « l’homme malade de l’Europe » Le chancelier Olaf Scholz a déclaré dans une interview publiée samedi.

S’adressant au Welt am Sonntag, le dirigeant allemand a été invité à commenter un article paru le mois dernier dans The Economist intitulé « L’Allemagne est-elle une fois de plus l’homme malade de l’Europe ? L’article dénonce en particulier la lenteur de la croissance économique, la complaisance et le conservatisme bureaucratique du pays, tout en appelant à des réformes urgentes et à des investissements accrus dans le développement des entreprises et les infrastructures.

L’appellation d’« homme malade de l’Europe » remonte au XIXe siècle, lorsqu’elle était appliquée à l’Empire ottoman, largement considéré comme le pays économique et technologique du continent. L’Empire ottoman s’est effondré après sa défaite lors de la Première Guerre mondiale.

Cependant, Scholz s’est opposé aux critiques de ce qu’il a appelé le « Journal anglo-saxon. » Selon la chancelière, The Economist n’aimait pas « la prétendue obsession allemande de ne pas s’endetter sans fin. »

« Le texte recommande en substance de contracter entre 100 et 200 milliards d’euros de dette supplémentaire chaque année. Mais je dis : Non ! S’endetter sans fin ne résout pas nos problèmes, mais cela en crée de nouveaux. il a souligné.

Tout en rejetant l’idée selon laquelle l’Allemagne serait en crise, Scholz a reconnu que le pays était en crise. « connaissant une faible croissance. » Il a imputé cette évolution à l’affaiblissement des marchés d’exportation allemands – en particulier la Chine – tout en rappelant que le pays a été durement touché par une inflation élevée et la hausse des prix de l’énergie en raison du conflit ukrainien.

Moscou, quant à lui, a déclaré à plusieurs reprises que bon nombre des blessures économiques de l’UE étaient auto-infligées, ayant été causées par la politique du bloc. « illégal » sanctions contre l’Ukraine.

Scholz a néanmoins indiqué que Berlin faisait tout son possible pour revigorer l’économie nationale en misant massivement sur les sources d’énergie renouvelables, tout en insistant sur le fait que les autorités feraient tout ce qu’il faut pour que « la jungle des réglementations [is] éclairci. »

Le mois dernier, l’Office fédéral de la statistique allemand a signalé que l’économie du pays avait stagné au deuxième trimestre 2023 après une baisse de 0,1 % au premier trimestre. Selon Statista, l’économie allemande devrait connaître une contraction de 0,11 % en 2023, après une croissance de 1,78 % en 2022.