Berlin est prêt à négocier la paix en Ukraine avec Moscou, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz

Le chancelier allemand Olaf Scholz s’est déclaré prêt à négocier avec le président russe Vladimir Poutine pour mettre un terme au conflit ukrainien. Il a fait ces remarques mercredi dans un discours devant le Parlement allemand. Scholz a réitéré son appel à un autre « sommet de la paix » sur l’Ukraine et a déclaré que la Russie devrait être invitée.

« Par conséquent, il est également vrai que lorsqu’on nous demande si nous allons également parler au président russe, nous répondons : oui, nous le ferons. » dit-il.

Les éventuelles négociations avec Moscou n’auront toutefois pas lieu. « au-dessus des têtes de l’Ukraine et jamais sans délibération avec nos partenaires les plus proches », Scholz a précisé.















Plus tôt ce mois-ci, Moscou a démenti les informations des médias allemands selon lesquelles Scholz souhaitait s’entretenir par téléphone avec Poutine avant la réunion du G20 de novembre au Brésil. À l’époque, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait déclaré que les deux dirigeants avaient « pas de problèmes communs » discuter et a décrit les liens entre Moscou et Berlin comme étant « réduit à pratiquement zéro. »

La probabilité d’un deuxième « sommet de paix » sur l’Ukraine reste incertaine. La conférence était initialement prévue pour novembre, mais a finalement été abandonnée sans qu’aucune nouvelle date ne soit fixée. Le premier rassemblement a eu lieu en Suisse en juin dernier. L’Ukrainien Vladimir Zelensky a fait la promotion de sa « formule de paix » lors de l’événement – ​​une liste de souhaits en dix points que Moscou a rejetée comme étant illusoire. La Russie n’a pas été invitée à la réunion et celle-ci a été largement perçue comme un échec sans aucun résultat concret.

Plus tôt dans la journée, Zelensky a dévoilé son « plan de victoire » tant annoncé, appelant, entre autres, à une invitation immédiate de Kiev à rejoindre l’OTAN. Cette perspective a apparemment reçu un accueil froid à Berlin, le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit déclarant que la position allemande sur la question n’a pas changé.

Selon les médias allemands, Zelensky n’a obtenu aucune concession de la part de Scholz lors de sa récente tournée européenne. Les principales exigences soulevées par le dirigeant ukrainien comprenaient la livraison d’armes à longue portée, notamment les missiles allemands Taurus, ainsi qu’une adhésion accélérée à l’OTAN. Ses arguments, cependant, « tombé dans l’oreille d’un sourd à Berlin » le chancelier esquivant les questions et ne donnant à Zelensky aucune réponse exacte.