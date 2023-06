Le chancelier allemand a été hué et chahuté pour sa politique ukrainienne

Le chancelier allemand Olaf Scholz a reçu vendredi un accueil glacial lors d’un « Festival européen » organisé par son propre parti social-démocrate (SPD). Scholz a été hué et sifflé alors qu’il cherchait à s’adresser à un festival organisé dans la ville de Falkensee, dans l’État allemand de Brandebourg, près de Berlin.

Des images publiées par l’agence vidéo Ruptly montrent des participants à l’événement critiquant Scholz pour être un « traître du peuple » et un « belliciste. » On voit peu de supporters applaudir la chancelière. Un groupe a également été entendu crier « menteur » et « bandit » tout en exigeant « la paix sans armes » et exhortant Scholz à « s’en aller. »

Selon le tabloïd allemand Bild, certains des détracteurs de la chancelière sont associés à la scène de droite du pays et portaient des vêtements portant des symboles de la Russie et du mouvement anti-vaccination.

Scholz a défendu la politique de son gouvernement au milieu de l’accueil glacial, insistant sur le fait que le président russe Vladimir Poutine était un « belliciste » pour avoir ordonné l’opération militaire en Ukraine. Il a également rejeté ses détracteurs comme « grandes gueules », ajoutant que s’ils avaient eu « tout sens dans [their] cerveaux » ils critiqueraient les dirigeants russes à sa place.

Le chancelier était soutenu par le Premier ministre du Brandebourg, Dietmar Woidke, qui a fait remarquer que la manifestation « appartient à la Place Rouge. » Woidke, un membre du SPD, a dit aux manifestants que c’était grâce à « démocratie » et « liberté » qu’ils étaient autorisés à « querelle » au rallye.

Une enquête YouGov publiée en mai a suggéré que la plupart des Allemands étaient favorables à des pourparlers de paix entre Kiev et Moscou. Pas moins de 54 % des personnes interrogées se sont également opposées à l’éventuelle adhésion de l’Ukraine à l’OTAN.

Le public allemand a également semblé se méfier du soutien militaire massif que Berlin a fourni à Kiev tout au long du conflit. Dans une enquête de février, près des deux tiers des Allemands interrogés s’opposaient à la fourniture d’avions de chasse à Kiev. En décembre 2022, un sondage YouGov indiquait que 45% étaient contre l’envoi de chars de combat allemands Leopard 2 en Ukraine.

Un certain nombre de célébrités et de personnalités publiques allemandes ont également envoyé deux lettres ouvertes à Scholz, dans lesquelles ils ont exhorté Berlin à cesser de fournir des armes aux forces ukrainiennes et à se concentrer plutôt sur la conclusion d’un cessez-le-feu par des moyens pacifiques.