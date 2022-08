Fournitures berlinoises “beaucoup d’armes” à Kiev et continuera à fournir à l’Ukraine “avec ce dont il a besoin pour sa défense”, a déclaré le chancelier Olaf Scholz, en réponse aux critiques d’un ancien général de la Bundeswehr.

L’Allemagne est actuellement « en train de fournir les équipements les plus modernes et les plus performants », Scholz a souligné lors d’une traditionnelle “journée portes ouvertes” ce week-end, citant plusieurs livraisons récentes de canons antiaériens automoteurs “Gepard” et d’obusiers PzH 2000.

Le dirigeant allemand a affirmé que son objectif principal restait “en veillant à ce qu’il n’y ait pas d’escalade de la guerre”, lorsqu’un général à la retraite de la Bundeswehr, Klaus Wittmann, l’a accusé d’un manque de “leadership” et apparaissant “intimidé” par le président russe Vladimir Poutine, cité par le média allemand NTV.

Encore plus d'armes "sera bientôt là" Scholz a juré, faisant apparemment référence aux livraisons promises depuis longtemps d'un système de missile anti-aérien Iris-T SLM et d'un radar d'artillerie Cobra, mais sans fournir de calendrier clair.















En juin dernier, Berlin avait promis d’envoyer gratuitement à Kiev une unité Iris-T, mais l’Ukraine en veut au moins une douzaine et a proposé d’acheter le reste directement auprès du fabricant, même si les forces armées allemandes n’auraient apparemment pas assez de ces unités les plus avancées. systèmes de défense aérienne eux-mêmes. Kiev devrait recevoir le premier système de ce type au plus tôt en novembre, selon des rapports précédents.

Le mois dernier, l’Allemagne a également envoyé un radar d’artillerie Cobra à l’Ukraine, qui devrait être livré en septembre. Selon la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, Kiev a déjà signé le contrat pour le matériel et les troupes devraient commencer à s’entraîner pour “ce système très complexe.”

Scholz a également déclaré que le dialogue devrait être utilisé pour tenir tête à Moscou. Céder n’est pas une stratégie sensée, a-t-il soutenu, ajoutant que “Il faut être clair et ne pas se laisser intimider.”

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l'échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l'État ukrainien. Les protocoles, négociés par l'Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L'ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l'objectif principal de Kiev était d'utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et "créer des forces armées puissantes."















En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.

L’Allemagne a condamné Moscou et exprimé sa solidarité avec Kiev. Il s’est joint aux sanctions occidentales contre la Russie et a fourni aux forces ukrainiennes d’importants volumes d’armes. Chez lui, cependant, Scholz a été critiqué pour ne pas avoir soi-disant fait assez pour aider l’Ukraine de la part de ses collègues membres de la coalition, dont la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, ainsi que de l’ancien ambassadeur d’Ukraine à Berlin, Andrey Melnik, qui a même appelé Scholz un “sauce de foie offensée” suite à son refus de se rendre à Kiev en mai.