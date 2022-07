Scholz: l’augmentation de l’utilisation du charbon et du pétrole en Allemagne sera temporaire

BERLIN (AP) – Le chancelier Olaf Scholz a déclaré que la décision de l’Allemagne de réactiver les centrales électriques au charbon et au mazout pour pallier les pénuries d’énergie en raison de la guerre en Ukraine n’est que temporaire et que son gouvernement reste déterminé à faire «tout» pour lutter contre la crise climatique.

Dans un message vidéo samedi, Scholz a regretté la décision de l’Allemagne d’allumer 16 centrales électriques à combustibles fossiles inactives et de prolonger l’autorisation d’exploitation de 11 autres, craignant de nouvelles réductions de l’approvisionnement en gaz naturel en provenance de Russie.

“Le fait qu’en raison de l’attaque brutale de la Russie contre l’Ukraine, nous devions maintenant utiliser temporairement certaines centrales électriques que nous avions déjà mises hors service est amer”, a-t-il déclaré. “Mais ce n’est que pour très peu de temps.”

Scholz a insisté sur le fait que l’Allemagne restait déterminée à mettre fin à ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2045 – le plus tôt de tous les grands pays industrialisés – et a noté un récent ensemble de mesures approuvées par le Parlement pour stimuler le déploiement des énergies renouvelables.

“Nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour lutter contre la crise climatique”, a-t-il déclaré.

Mais les écologistes disent que le gouvernement pourrait faire beaucoup plus, notamment en imposant une limite de vitesse générale et en restreignant les vols intérieurs pour économiser du carburant. Les militants pour le climat ont également récemment bloqué les principales routes à Berlin et dans ses environs pour protester contre les projets de nouveaux projets pétroliers et gaziers en mer du Nord.

Scholz et le ministre de l’énergie du pays, Robert Habeck, ont exclu de prolonger la durée de vie des trois centrales nucléaires allemandes restantes au-delà de cette année, arguant que cela ne résoudrait pas les besoins énergétiques de l’Allemagne.

The Associated Press