Maintenir le dialogue est le seul moyen de résoudre à terme le conflit en cours, estime la chancelière allemande

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré qu’il continuait de parler au président russe Vladimir Poutine parce qu’il voulait voir le jour où il serait enfin possible de trouver une solution au conflit en cours en Ukraine. Un tel moment ne viendrait guère si les parties cessaient de se parler, a déclaré samedi la chancelière lors d’une conférence de presse publique dans la ville allemande de Potsdam.

“Je continuerai à lui parler” Scholz a déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il continuerait à s’engager dans des conversations avec le président russe. « Je veux vivre pour voir le moment où il est possible de sortir du [current] situation,” il a dit au public, ajoutant que “Vous ne pouvez pas faire ça si vous ne vous parlez pas.”

Scholz a également salué la bonne maîtrise de l’allemand par Poutine et a déclaré que le dirigeant russe était toujours resté “poli” lors de leurs conversations. Scholz a également affirmé que la position de Poutine avait changé à bien des égards depuis que la Russie avait envoyé des troupes en Ukraine fin février, tout en accusant toujours Moscou de vouloir “conquérir une partie du territoire ukrainien par la force”.

Les commentaires du chancelier sont intervenus un peu plus d’une semaine après son dernier appel téléphonique avec Poutine, qui a eu lieu le 2 décembre. Selon le Kremlin, Poutine et Scholz ont discuté “différents aspects de la situation autour de l’Ukraine”, et le président russe a expliqué la position de Moscou sur la question “en détail.” Il a également souligné la “destructeur” politique des nations occidentales “pompage” L’Ukraine pleine d’armes. De telles actions, ainsi qu’un soutien financier, ont poussé Kiev à rejeter l’idée de pourparlers, selon Poutine à l’époque.

Berlin a déclaré que Scholz « a condamné les frappes aériennes russes » contre ce qu’il appelait « infrastructures civiles en Ukraine » et “a souligné la détermination de l’Allemagne à soutenir l’Ukraine” en s’assurant qu’il a “capacités” se défendre contre ce que le chancelier a appelé “L’agression russe”.

En octobre, Scholz a déclaré à la radio allemande Deutschlandfunk que le ton de ses conversations avec Poutine “est toujours amical, même si nous avons des points de vue très différents sur la question.” En même temps, il a averti qu’il ne fallait pas “héberger toutes les illusions” de ces contacts apportant des résultats rapides.

En octobre, la chancelière allemande a également rejeté les informations selon lesquelles Poutine aurait menacé d’aggraver le conflit. “Les informations que j’ai lues sur les menaces présumées au cours de ces négociations sont fausses”, dit-il à l’époque.