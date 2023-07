Scholz explique le refus d’armes de l’Ukraine

Kiev exigeait auparavant des missiles de croisière capables de frapper Moscou

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que Berlin hésitait à fournir des munitions à plus longue portée à Kiev par crainte d’une éventuelle escalade si l’Ukraine décidait d’utiliser les armes fournies par l’Occident pour frapper le territoire de la Russie.

Dans une large interview accordée à la chaîne de télévision publique allemande ARD dimanche, on a demandé à la chancelière pourquoi Berlin refusait de fournir à Kiev des missiles de croisière à longue portée.

« Nous vérifions attentivement toutes les demandes que nous recevons. Mais pour nous, il y a un principe que je partage avec le président américain : nous ne voulons pas que les armes que nous fournissons soient utilisées pour attaquer des territoires russes », Scholz a déclaré à la modératrice de l’ARD, Tina Hassel.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky aurait déclaré à Scholz lors de leur rencontre à Berlin en mai que Kiev « veut de toute urgence » Missiles suédo-allemands Taurus KEPD 350. La munition à lancement aérien est armée d’une ogive de 500 kg et peut parcourir jusqu’à 500 km (310 miles).

Au cours du conflit, l’Ukraine a de plus en plus demandé des systèmes d’armes de plus en plus sophistiqués à ses bailleurs de fonds occidentaux. Kiev a intensifié les appels à l’OTAN pour qu’elle lui fournisse des avions de combat – à savoir les chasseurs F-16 de fabrication américaine – ces derniers mois après avoir obtenu un engagement pour des dizaines de chars de combat principaux Leopard 2 et Leopard 1, M1 Abrams et Challenger 2 de plusieurs Les pays de l’UE, les États-Unis et le Royaume-Uni, respectivement.

Berlin a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait pas l’intention de risquer une escalade avec Moscou en envoyant de nouveaux types d’armes à Kiev seul, sans coordination préalable avec d’autres partenaires de l’OTAN. L’Allemagne avait résisté pendant des mois aux appels à « libérez les léopards », jusqu’à ce que Washington promette d’envoyer également certains de ses chars Abrams, plus tard cette année. En juin, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a exclu l’idée d’envoyer des missiles Taurus dans un avenir prévisible.

Jusqu’à présent, seul le Royaume-Uni a fourni à Kiev des missiles à plus longue portée. Le Storm Shadow, qui a une portée de plus de 250 km, a déjà été utilisé par Kiev pour attaquer des installations civiles dans la ville russe de Lougansk et ailleurs au-delà de la ligne de front dans le Donbass, selon l’armée russe.

Le président français Emmanuel Macron a emboîté le pas en promettant que son pays fournirait également à Kiev sa variante de Storm Shadow, appelée SCALP-EG, bien qu’on ne sache pas quand ils seront livrés.

Washington n’a pas encore approuvé la fourniture de ses systèmes de missiles tactiques à longue portée (ATACMS). Fabriqué par Lockheed Martin, le MGM-140 ATACMS est un missile balistique tactique d’une portée allant jusqu’à 300 km (190 miles). Les missiles peuvent être tirés depuis les plates-formes M270 MLRS ou M142 HIMARS, que les États-Unis ont déjà données à l’Ukraine.

Cependant, quelques semaines après le début d’une contre-offensive ukrainienne très vantée qui n’a jusqu’à présent pas donné de gros gains, le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière que la décision d’envoyer ATACMS était maintenant « en attente d’approbation au plus haut niveau. »