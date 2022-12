L’achat d’avions de combat F-35 permettra au pays de suivre le programme de dissuasion nucléaire de l’OTAN, a déclaré la chancelière

L’Allemagne accélérera l’acquisition d’avions de combat F-35 de fabrication américaine afin de maintenir sa capacité à déployer des armes nucléaires dans le cadre de la dissuasion partagée de l’OTAN, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz. La Russie perçoit l’expansion mondiale de la portée du bloc militaire dirigé par les États-Unis comme une menace majeure.

Berlin doit pouvoir déployer des armes nucléaires tant que la Russie dispose d’un arsenal nucléaire, a déclaré mercredi le dirigeant allemand lors d’une conférence sur la sécurité à Berlin. Rien de moins que ça « reviendrait à nous rendre vulnérables au chantage »il ajouta.

Scholz faisait référence aux affirmations occidentales selon lesquelles Moscou menaçait d’utiliser des armes nucléaires pour prendre le dessus dans le conflit ukrainien. Les responsables russes ont rejeté ce récit, affirmant que ses avertissements n’étaient qu’une réitération de la position nucléaire du pays.

La position de la Russie est que « toute confrontation militaire entre nations nucléaires, même conventionnelle, doit être évitée » en raison des risques d’escalade, a déclaré mercredi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d’un événement stratégique sur la sécurité à Moscou.

« Le fait que nos partenaires occidentaux… essaient d’éviter cela [approach] en dit long », il ajouta.

La chancelière allemande a déclaré que son pays finaliserait d’ici la fin de l’année un accord sur l’acquisition d’avions de combat Lockheed Martin F-35, conçus pour lancer des bombes nucléaires.

Actuellement, les seuls avions de combat de la flotte allemande dotés de cette capacité sont les Panavia Tornados, que l’armée cherche à remplacer par des avions plus modernes. La Luftwaffe possède quelque 90 des avions à réaction, qui ont été introduits dans les années 1980 et devraient être progressivement supprimés entre 2025 et 2030. L’Allemagne envisagerait d’acheter jusqu’à 35 F-35 dans le cadre d’un réarmement de 100 milliards d’euros (104 milliards de dollars). programme, que le chancelier Scholz a annoncé plus tôt cette année.

L’inscription de l’avion américain sur la liste des candidats au remplacement, dont le ministère allemand de la Défense a fait état au Parlement en mars, a renversé une précédente décision du gouvernement de la chancelière Angela Merkel, qui favorisait les avions de chasse européens Eurofighter Typhoon.

Ces avions, cependant, ne sont pas compatibles avec les bombes nucléaires à gravité B61 fabriquées aux États-Unis, de sorte qu’un achat gratuit de Boeing F/A-18E/F Super Hornet était envisagé sous les gouvernements Merkel et Scholz.

La Russie a longtemps critiqué le plan de partage nucléaire de l’OTAN comme violant l’esprit du Traité de non-prolifération nucléaire. En formant des pays comme la Pologne sur la manière de déployer des armes nucléaires américaines, Washington déstabilise l’équilibre des forces en Europe, a fait valoir Moscou.