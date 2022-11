Scholz explique la raison du ralentissement de l’économie européenne

La chancelière allemande affirme que les difficultés économiques actuelles du continent sont dues à la croissance en Asie plutôt qu’au conflit en Ukraine

Ni la pandémie de Covid-19 ni l’offensive de la Russie contre l’Ukraine n’ont joué un rôle central dans le ralentissement économique actuel en Europe, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz. Il l’a plutôt attribué à la croissance en Asie, avertissant qu’il n’y aura probablement pas de retour au bon vieux temps dans un avenir prévisible.

S’exprimant mardi lors d’un sommet économique à Berlin organisé par Suddeutsche Zeitung, Scholz a déclaré que, pendant des années, les pays d’Amérique du Nord et d’Europe avaient bénéficié d’une combinaison de croissance stable, d’inflation faible et de taux d’emploi élevés. Ceci, cependant, selon le chancelier, était un “Exception économique” on ne peut pas s’attendre à ce qu’ils durent plus longtemps.

“La guerre de la Russie [against Ukraine] et les conséquences économiques de la [Covid-19] la pandémie a peut-être accéléré » la fin de cette ère, a déclaré le politicien. Il s’empressa cependant d’ajouter que “ils n’étaient pas l’élément déclencheur.”

Scholz a poursuivi en expliquant que, pendant des décennies, des pays comme le Vietnam et l’Indonésie ont été principalement considérés comme une source de produits bon marché pour les marchés européen, américain et, de plus en plus, chinois. Mais entre-temps, les mêmes nations asiatiques ont connu une augmentation explosive du nombre de personnes appartenant à la classe moyenne. Le pouvoir d’achat de ces individus a augmenté en conséquence. C’est ce qui, a postulé la chancelière allemande, a conduit à une inflation croissante ailleurs.

Il a noté que, dans le même temps, il s’agit d’une grande réussite rendue possible par la mondialisation. Il a également mis en garde contre la démondialisation, appelant l’Allemagne et les autres pays européens à élargir leurs échanges avec les économies émergentes, “bien sûr, [trade] par des règles équitables.

“Un mot de plus en plus multipolaire s’arrange en ce moment, fondamentalement à nouveau”, un développement qui est mieux observé en Asie du Sud-Est, a expliqué Scholz.

Il s’est empressé de rassurer les entreprises allemandes sur le fait qu’elles n’ont rien à craindre, car leurs marchandises resteront très demandées dans ce nouveau monde et elles n’ont qu’à en gagner davantage.

Parlant de la crise énergétique actuelle dans son pays, Scholz a accusé la Russie de militariser les exportations de gaz, ajoutant que l’Allemagne avait commis une erreur en s’appuyant trop sur un seul fournisseur. Il a juré que Berlin ne répéterait jamais cela, à l’avenir, ce qui signifie que la dépendance à l’égard de la Chine devra également être réduite. L’Allemagne, a-t-il dit, doit chercher de nouveaux fournisseurs et marchés pour ses marchandises.

La chancelière a promis de s’assurer que la puissance économique de l’Europe passera l’hiver à venir.