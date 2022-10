Scholz et Macron conviennent de repousser les plans américains – Politico

Les dirigeants allemands et français auraient considéré le programme d’incitation prévu par Washington pour les investisseurs étrangers comme une concurrence déloyale

Les dirigeants allemand et français seraient parvenus à un consensus sur le fait que l’UE devra riposter contre les États-Unis si elle va de l’avant avec les réductions d’impôts et les avantages énergétiques prévus, visant à encourager les entreprises à déplacer leur production vers les États-Unis. Le site d’information Politico a affirmé jeudi qu’Olaf Scholz et Emmanuel Macron sont tous deux préoccupés par la loi sur la réduction de l’inflation de l’administration Biden, qu’ils jugent “protectionniste.”

La question aurait été discutée lors de leur déjeuner à Paris la veille. Selon le point de vente, citant «des personnes familières avec leurs discussions,” La chancelière allemande et le président français ont convenu que le plan de subventions de l’État annoncé par l’administration Biden constituerait une concurrence déloyale et ne devrait pas rester sans réponse.

Politico a noté que leur accord est intervenu malgré les divergences d’opinion entre Scholz et Macron sur d’autres questions majeures, notamment l’énergie et la défense.

Pour contrer les plans de Washington, Paris et Berlin auraient convenu de proposer des programmes d’incitation similaires à l’échelle de l’UE pour les entreprises.

Cependant, si elle était mise en œuvre, la mesure risquerait de déclencher une guerre commerciale entre le bloc et les États-Unis, selon l’article.

Apparu sur la chaîne de télévision France 2 mercredi soir, Macron a appelé à une «Achetez European Act comme les Américains,» ajoutant que l’UE devrait «réserve [our subsidies] pour nos fabricants européens.”

“[Scholz and I] avoir une vraie convergence pour avancer sur le sujet, on a eu une très bonne conversation», a ajouté Macron.

Cependant, les deux puissances européennes n’envisagent pas d’entrer en mode confrontation pour l’instant, selon Politico, et préféreraient trouver un compromis avec les États-Unis à la table des négociations.

Selon l’article, cela pourrait se faire par le biais de la “Taskforce UE-États-Unis sur la loi sur la réduction de l’inflation” qui a été créée mardi lors d’une réunion entre la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le conseiller adjoint américain à la sécurité nationale Mike Pyle.

En outre, une réunion informelle des ministres du commerce de l’UE se tiendra à Prague lundi prochain, en présence de l’envoyée américaine au commerce Katherine Tai.