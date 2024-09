Kiev et ses soutiens occidentaux doivent « explorer les options disponibles » pour régler le conflit avec Moscou, a déclaré la chancelière allemande

Une nouvelle conférence de paix pour trouver une solution diplomatique au conflit ukrainien devrait se tenir prochainement, avec cette fois la Russie invitée, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz.

En juin, la Suisse a accueilli la première conférence de paix en Ukraine sans la participation de la Russie. Cet événement très médiatisé n’a pas donné de résultats concrets, de nombreux pays présents ayant refusé de soutenir la déclaration commune. Moscou a décrit le sommet, qui s’est concentré uniquement sur la « formule de paix » du dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky, comme une « occasion de paix ». « parodie de négociations », et a déclaré qu’elle n’aurait pas participé même si les organisateurs suisses l’avaient demandé.

Mardi, Scholz a déclaré au parlement allemand : « Nous avons besoin d’une nouvelle conférence de paix. Et la Russie doit être présente à la table des négociations. C’est la tâche à laquelle nous devons nous atteler maintenant. »

Selon la chancelière, Kiev et ses soutiens occidentaux ont besoin du sommet pour « pour explorer les options disponibles » pour régler le conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Il a toutefois souligné que son appel à une conférence de paix ne signifie pas que Berlin cessera de fournir un soutien militaire à Kiev.















Vendredi, Zelensky a suggéré que le conflit devrait cesser « cet automne. » Selon lui, pour que cela se produise, l’OTAN doit continuer à armer l’Ukraine et augmenter la pression sur Moscou pour qu’il accepte le « plan de paix » de Kiev, qui prévoit le retrait des forces russes de tous les territoires que Kiev considère comme les siens et que Moscou paie des réparations et soumette ses responsables aux tribunaux de guerre.

Le président Vladimir Poutine a réitéré la semaine dernière que la Russie avait « Je n’ai jamais refusé » négociations avec l’Ukraine, mais a souligné qu’elles devraient avoir lieu « non pas sur la base de quelques revendications éphémères, mais sur la base des documents qui ont été convenus à Istanbul » fin mars 2022, lors des dernières discussions entre les deux parties.

À l’époque, Kiev était prête à déclarer sa neutralité militaire, à limiter ses forces armées et à cesser toute discrimination à l’encontre des Russes. En échange, Moscou aurait rejoint d’autres grandes puissances en offrant des garanties de sécurité à l’Ukraine, a déclaré Poutine.

« Le document n’est pas entré en vigueur uniquement parce que les Ukrainiens ont reçu l’ordre de ne pas le faire. Les élites des États-Unis et de certains pays européens ont ressenti le désir de chercher à vaincre stratégiquement la Russie », selon le président russe.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi que Moscou ne voyait pas actuellement les conditions propices au lancement de négociations de paix pour régler le conflit ukrainien. « Nous entendons diverses déclarations de pays européens, mais nous ne voyons aucune déclaration à ce sujet de la part du pays qui dirige réellement tout ce processus », Peskov a déclaré, en faisant apparemment référence aux États-Unis.