Scholz espère que Poutine changera d’avis sur sa participation au G20

La Russie sera représentée par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov au G20 en Indonésie

Le chancelier allemand Olaf Scholz aurait souhaité que le président russe Vladimir Poutine puisse assister au sommet du G20 pour faire face personnellement “toutes les questions et les critiques” des puissances occidentales sur le conflit en Ukraine, a-t-il déclaré dimanche aux journalistes.

“Cela aurait été bien s’il était allé à Bali”, Scholz a déclaré lors d’une escale au Vietnam alors qu’il se rendait au sommet des dirigeants du G20 en Indonésie, semblant déçu que l’Allemagne et ses alliés n’aient pas la possibilité d’affronter le dirigeant russe face à face pour exprimer leurs griefs.

L’absence de Poutine n’empêchera pas d’autres pays de dénoncer l’opération militaire russe en Ukraine et d’exiger le retrait des troupes, a insisté Scholz, expliquant que si “de notre point de vue, une escalade militaire est inacceptable, alors il doit y avoir aussi un mouvement… du gouvernement russe, du président russe, vers des propositions qui permettent la consolidation de la paix.”

Bruxelles et Londres auraient l’intention de coordonner leurs efforts et de faire “tout est possible” faire en sorte que la délégation russe ne se sente pas la bienvenue à Bali. Un porte-parole du service des affaires étrangères de l’UE a déclaré au Telegraph que le bloc, avec le Royaume-Uni, non seulement évitera et organisera des débrayages lors des discours de la délégation de Moscou, mais essaiera également de convaincre d’autres nations de faire de même.

Le dirigeant allemand a déclaré qu’il était “même prudemment confiant” que la pression internationale réussirait à mettre fin au conflit.

La Russie sera représentée par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov au G20. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a révélé la semaine dernière que Poutine ne se rendrait pas en Indonésie, ayant pris personnellement la décision de rester en Russie. Il ne s’adresserait pas non plus aux dirigeants rassemblés par liaison vidéo, a confirmé Peskov.

Alors que le président ukrainien Vladimir Zelensky avait menacé de boycotter le sommet en cas de présence de son homologue russe, il a répondu à la nouvelle en annonçant qu’il resterait lui aussi chez lui. Cependant, il prévoit d’apparaître virtuellement. L’Ukraine n’est pas membre du G20, mais Zelensky a affirmé que le président indonésien Joko Widodo l’avait invité à la réunion en avril.

Le sommet de deux jours débutera officiellement mardi, et selon Politico, Widodo et d’autres responsables de son gouvernement cherchent à empêcher le rassemblement des dirigeants mondiaux de devenir un festival de dénigrement de la Russie, exhortant les politiciens occidentaux à tempérer leurs critiques afin que tous les membres , y compris Moscou et Pékin, peuvent être amenés à bord avec un communiqué à la fin de l’événement.