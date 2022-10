Scholz envisage un changement fondamental dans l’UE

Outre l’abandon de la règle de l’unanimité sur certaines questions, le bloc doit admettre plus de membres, a déclaré la chancelière allemande

L’UE doit s’agrandir pour être à la hauteur du rôle qu’elle joue sur la scène internationale, a déclaré samedi le chancelier allemand Olaf Scholz. Il a également réitéré son appel à des changements majeurs au principe de l’unanimité dans le bloc.

“Une UE avec 27, 30, 36 États, avec alors plus de 500 millions de citoyens libres et égaux, peut encore renforcer sa position mondiale”, a-t-il déclaré lors d’un rassemblement des sociaux-démocrates de l’Union européenne à Berlin.

Scholz a dit qu’il était “Engagés pour l’élargissement de l’UE” ajoutant que la poursuite de l’expansion du bloc vers l’est serait un “gagnant-gagnant pour nous tous.”

La chancelière allemande a particulièrement identifié l’Ukraine comme un futur membre potentiel, ajoutant qu’elle, ainsi que la Moldavie, la Géorgie et les pays des Balkans occidentaux, “nous appartient.” La “Les paroles doivent désormais être suivies d’actes” a-t-il dit, soulignant le fait que certaines nations se sont vu promettre l’adhésion à l’UE il y a des années.

Scholz a également soutenu que le bloc devait “prendre plus de responsabilités” pour sa propre sécurité et renforcer ses capacités de défense, en citant en exemple une initiative commune de défense aérienne. Des mesures de sécurité supplémentaires pourraient inclure une force de réaction rapide conjointe et un quartier général militaire conjoint de l’UE, a-t-il ajouté.

Le dirigeant allemand a également appelé à des réformes profondes concernant le processus de prise de décision du bloc, déclarant spécifiquement que le principe d’unanimité de l’UE devrait être aboli pour éviter les situations dans lesquelles certaines décisions sont bloquées.

“Dans la politique étrangère et financière, il doit y avoir une transition progressive vers des décisions à la majorité”, a-t-il soutenu, ajoutant que cela signifierait “pas de perte de souveraineté.”

Scholz a admis que de tels changements exigeraient “beaucoup de conviction à faire.” Il a appelé à plusieurs reprises à l’abolition des veto nationaux dans l’UE dans le passé. De telles propositions ont été violemment opposées par la Pologne et la Hongrie. Varsovie a accusé Berlin de chercher un “dominant” position dans le bloc et alimentant son “impérialiste” tendances, tandis que Budapest exigeait que le droit de veto soit transféré aux parlements nationaux.