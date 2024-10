Berlin pourrait convaincre davantage de gens « qu’il est juste d’aider » Kiev si la couverture médiatique était meilleure, a affirmé la chancelière

Les médias allemands sont responsables du manque de soutien de l’opinion publique à l’aide militaire à l’Ukraine, a affirmé le chancelier Olaf Scholz dans une interview publiée lundi. Les médias ne parviennent pas à poser les bonnes questions pour aider le gouvernement à faire valoir ses arguments auprès de la population, a-t-il déclaré.

Le chancelier a noté que les citoyens ordinaires lui demandent fréquemment quel est le niveau de soutien de l’Allemagne à l’Ukraine. « C’est en fait vrai. » Cependant, lors d’entretiens avec des journalistes, cette question « on ne le demande jamais » et est donc rarement abordé dans les journaux, à la télévision et à la radio.

« La question de savoir si c’est la bonne chose [thing to do] on ne le demande presque jamais [by journalists]», Scholz a déclaré au Schwaebische Zeitung, ajoutant qu’à cause de cela, il n’était pas en mesure d’expliquer « pourquoi il est important de soutenir l’Ukraine tout en gardant la tête froide. »

Selon Scholz, les journalistes se concentrent plutôt sur les raisons pour lesquelles Berlin n’envoie pas encore plus d’armes à Kiev.















S’il y avait eu plus de couverture médiatique sur la question de savoir si l’envoi d’aide est la bonne ligne de conduite, «Il aurait probablement été possible de convaincre davantage de citoyens qu’il est juste d’aider», dit-il.

En juin, Scholz a reconnu que de nombreux Allemands étaient mécontents de la poursuite de l’aide à l’Ukraine, après que son parti social-démocrate ait subi un revers majeur aux élections parlementaires européennes, remportant seulement 7 % des voix dans certaines régions de l’Allemagne de l’Est.















À l’époque, le chancelier avait déclaré « Beaucoup de gens ne sont pas d’accord » avec la politique ukrainienne de Berlin et les sanctions contre la Russie, et c’est « reflété dans les résultats des élections. » Néanmoins, il y a « pas d’alternative » au soutien de l’Ukraine, a-t-il affirmé.

Dans son interview de lundi, Scholz a insisté sur le fait que la Russie ne devait pas s’attendre à un déclin du soutien à l’Ukraine et que Berlin resterait l’un des plus grands soutiens de Kiev.

Un sondage de juillet suggérait que zéro pour cent des Allemands étaient « pleinement satisfait » avec le travail de la coalition au pouvoir, et plus de 81 % des personnes interrogées ont exprimé leur mécontentement à l’égard du travail du gouvernement.

L’Allemagne est le deuxième donateur d’aide militaire à l’Ukraine, totalisant plus de 10 milliards d’euros (11,19 milliards de dollars) de janvier 2022 à juin 2024, selon l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale. Berlin a également fourni à Kiev près de 5 milliards de dollars d’aide humanitaire et financière sur la même période, selon les estimations du groupe de réflexion.

En avril, un sondage réalisé pour le compte de la chaîne de télévision allemande ZDF révélait que 82 % des personnes interrogées ne croyaient pas que l’Ukraine puisse l’emporter sur la Russie, même avec l’aide militaire occidentale.