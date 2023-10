Scholz cite le risque d’une « escalade » comme raison de ne pas envoyer de missiles Taurus en Ukraine – POLITICO

Le chancelier allemand Olaf Scholz a cherché jeudi à justifier sa réticence à fournir à l’Ukraine des missiles de croisière Taurus en invoquant des contraintes constitutionnelles et le risque d’une « escalade de la guerre ».

Cependant, Scholz a annoncé un soutien militaire supplémentaire à Kiev sous la forme d’un autre système de défense aérienne « Patriot » « pour les mois d’hiver » et a affirmé que « c’est ce dont on a le plus besoin maintenant ».

Le chancelier subit des pressions croissantes de la part d’alliés comme le Royaume-Uni – mais aussi de la part de sa propre coalition au pouvoir – pour qu’il remette les missiles de croisière allemands longue distance et de haute précision Taurus à l’Ukraine, d’autant plus que le Royaume-Uni et la France l’ont déjà fourni. Kiev avec ses missiles de croisière « Storm Shadow » et « Scalp ».

Pourtant, Scholz continue d’exclure la livraison du Taurus « pour l’instant », a déclaré mercredi un responsable allemand à POLITICO, confirmant une rapport de Bild. Et lorsque les journalistes lui ont demandé jeudi pourquoi il ne souhaitait pas envoyer de missiles de croisière, le chancelier a répondu qu’une telle décision ne pouvait être prise qu’après « un examen attentif ».

« Après tout, quand une guerre dure si longtemps, ces considérations ne peuvent pas s’arrêter d’un coup », a déclaré Scholz lors d’une conférence de presse en marge du sommet de la Communauté politique européenne à Grenade, en Espagne, ajoutant que son gouvernement « doit toujours prendre en compte tenir compte de ce que la Constitution exige de nous et de nos options d’action.

Il a ajouté : « Cela inclut en particulier le fait que nous devons bien sûr veiller à ce qu’il n’y ait pas d’escalade de la guerre et à ce que l’Allemagne ne devienne pas partie prenante du conflit. C’est aussi ma tâche en tant que chancelier de veiller à cela.»

Scholz n’a pas précisé quelles contraintes constitutionnelles potentielles il avait en tête, mais Bild a rapporté que le chancelier craignait que pour que l’Ukraine puisse utiliser les missiles Taurus, Berlin devrait fournir des données géographiques sur les cibles russes et jouer ainsi un rôle plus actif dans la guerre. Scholz s’inquiéterait également du fait que l’Ukraine pourrait utiliser les missiles pour frapper le pont de Kertch reliant la Crimée occupée à la Russie.

Pourtant, Christian Mölling, directeur adjoint du Conseil allemand des relations extérieures et expert renommé en matière de sécurité, argumenté sur Xanciennement Twitter, que l’Allemagne ne jouerait pas un rôle actif dans la guerre une fois qu’elle remettrait les missiles de croisière à l’Ukraine, et a dénoncé les préoccupations de Scholz comme des « grenades fumigènes ».

Parmi les critiques les plus sévères de la décision de Scholz figure Andreas Schwarz, député du parti social-démocrate de la chancelière en matière de politique de défense : « Les livres d’histoire trouveront aujourd’hui leur verdict sur notre politique » Schwarz a écrit Mercredi soir sur X, ajoutant : « Mon avis est et reste clair : Livrez Taureau — immédiatement !

Scholz, apparemment pour tenter de calmer les critiques croissantes, a souligné à plusieurs reprises lors de sa conférence de presse de jeudi à quel point sa décision de fournir à l’Ukraine un autre système de défense aérienne Patriot était « très ambitieuse » mais aussi « très efficace ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky confirmé la livraison du système Patriot sur X, et a écrit : « Je suis reconnaissant du soutien de l’Allemagne dans la défense de notre liberté et de notre peuple. »