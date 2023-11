Scholz cherche un “pacte pour l’Allemagne” pour repousser l’extrême droite

Le chancelier allemand Olaf Scholz cherche à sceller un « pacte » national entre les partis dominants et à régler un débat public de plus en plus amer sur l’immigration, dans le but de conjurer la résurgence du populisme de droite.

Sur la table se trouvent des propositions visant à réduire fortement les allocations accordées aux demandeurs d’asile, à accélérer radicalement les expulsions et même à ouvrir des centres de traitement en dehors de l’UE – une mesure jusqu’à présent tentée uniquement par la Grande-Bretagne au Rwanda, avec peu de succès.

Les Premiers ministres des 16 gouvernements des Länder allemands ont été accueillis lundi par Scholz lors d’une réunion qui devrait durer tard dans la soirée.

Initialement conçu par Scholz en septembre comme un sommet visant à convenir d’une voie à suivre pour l’économie moribonde du pays, le « pacte pour l’Allemagne » a été englouti par des désaccords sur la migration.

Les projets visant à réduire les formalités administratives du gouvernement, à convenir de nouveaux plans d’infrastructure ambitieux et à garantir le financement du populaire billet de train national à prix forfaitaire du gouvernement doivent encore être discutés. Mais sans consensus sur la migration, il est difficile de savoir sur quoi le sommet pourra parvenir.

La réunion de lundi « aura un impact significatif sur l’avenir politique de l’Allemagne », a déclaré le Premier ministre de Saxe-Anhalt, Reiner Haseloff.

« Nous avons besoin d’une nouvelle realpolitik en matière de politique migratoire », a déclaré Bijan Djir-Sarai, secrétaire général du parti libéral Démocrates Libres au pouvoir. « Il en va de la crédibilité de l’État dans son ensemble. »

Cela fait à peine deux semaines que le gouvernement de coalition de Scholz, composé de sociaux-démocrates, de verts et de libéraux, a proposé une nouvelle législation visant à accélérer les expulsions. Mais ces mesures n’ont pas réussi à apaiser les demandes des partis de la coalition et des politiciens de l’opposition préoccupés par une augmentation de l’immigration qui dépasse la crise de 2015-2016 qui a amené plus d’un million de réfugiés, principalement du Moyen-Orient.

Les autorités allemandes s’attendent à ce que plus de 300 000 personnes demandent l’asile en Allemagne cette année. Ce chiffre n’inclut pas les 1,1 million d’Ukrainiens qui se sont installés dans le pays depuis l’invasion à grande échelle de la Russie l’année dernière.

“Ce que prépare actuellement le gouvernement n’est en aucun cas adapté pour limiter l’afflux vers l’Allemagne”, a déclaré le Premier ministre de Saxe Michael Kretschmer.

«Les attentes du gouvernement fédéral sont si élevées que nous ne devons pas décevoir les gens maintenant.»

Kretschmer est également vice-président fédéral de l’Union chrétienne-démocrate (CDU), le principal parti d’opposition allemand.

Scholz a tenu des réunions discrètes avec les dirigeants de la CDU ces derniers jours pour tenter de trouver un terrain d’entente.

Même s’il n’a pas besoin du soutien de son parti pour légiférer, il espère qu’en réunissant la CDU avec son gouvernement sur le thème de la migration, il aura une plus grande légitimité pour faire face à la menace politique que représente l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), le parti populiste pur et dur qui a grimpé dans les sondages depuis l’été.

Plus d’un Allemand sur cinq a déclaré qu’il voterait désormais pour l’AfD au niveau fédéral, faisant de ce parti le deuxième parti le plus populaire après la CDU.

Lors de deux élections régionales en octobre, l’AfD a remporté des victoires décisives en Bavière et en Hesse. Lors de trois autres élections régionales l’année prochaine, le parti devrait étendre son soutien.

Mais ce n’est pas seulement la CDU qui plaide en faveur de mesures plus strictes pour freiner l’élan politique de l’AfD, mais aussi des voix au sein de la coalition de Scholz.

Christian Lindner, le ministre allemand des Finances, et Marco Buschmann, le ministre de la Justice – tous deux du parti libéral FDP – ont demandé dans un article il y a deux semaines que le soutien financier aux migrants illégaux soit « réduit à zéro ».

Les personnalités du FDP ont également plaidé en faveur du traitement des demandes d’asile dans des pays tiers – un plan que les critiques jugent irréalisable, à la fois en raison de difficultés juridiques et parce que personne n’a encore été en mesure de trouver un pays d’accueil disposé à conclure un accord avec l’Allemagne.

Recommandé

“Je suis favorable à une discussion très objective et pragmatique de tout cela”, a déclaré lundi Lars Klingbeil, chef du parti social-démocrate, le propre parti de Scholz, aux médias allemands. “Si les procédures peuvent à terme être réalisées dans d’autres pays, cela constitue une option viable.”

D’autres mesures en discussion incluent des propositions visant à allonger la période de temps que les demandeurs d’asile doivent passer en Allemagne avant d’être éligibles à l’intégralité des prestations de sécurité sociale. Les demandeurs d’asile deviennent actuellement éligibles à l’intégralité des prestations après 18 mois dans le pays.

Le financement sera un autre point de friction. Le gouvernement fédéral souhaite réduire de 2,5 milliards d’euros par an le soutien qu’il accorde aux 16 gouvernements régionaux pour le traitement des demandes d’asile. Cela est considéré par les 16 États comme profondément problématique et pourrait finalement s’avérer être une pierre d’achoppement insurmontable.