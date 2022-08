Scholz affirme que l’Allemagne veut plus de gaz naturel du Canada, mais manque d’infrastructures et de soutien commercial

Le chancelier allemand Olaf Scholz dit qu’il souhaite que le Canada augmente ses expéditions de gaz naturel liquéfié vers l’Europe, mais admet un manque d’infrastructures et une analyse de rentabilisation non prouvée pour les exportations canadiennes qui empêchent toute augmentation de l’offre.

Scholz a également déclaré à CBC News que la guerre en Ukraine ne se terminera pas tant que le président russe Vladimir Poutine ne réalisera pas que sa stratégie est vouée à l’échec.

“Nous aimerions vraiment que le Canada exporte davantage (de gaz naturel liquéfié, GNL) vers l’Europe”, a déclaré Scholz à l’animateur Vassy Kapelos sur CBC News Network. Pouvoir & Politique Mardi.

“Nous créons l’atmosphère pour des discussions très directes entre les secteurs commerciaux du Canada et de l’Allemagne [to see] S’il y a quelque chose qui pourrait être fait maintenant dans cette crise même… mais cela fait partie du suivi entre les hommes d’affaires des deux pays.”

Scholz a déclaré qu’une analyse de rentabilisation doit être élaborée – “parce que si c’est trop cher, ça ne marchera pas”.

Lundi, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le gaz naturel devrait être acheminé par pipeline depuis les champs gaziers de l’Ouest canadien jusqu’à un terminal de liquéfaction encore non construit sur la côte atlantique afin d’approvisionner l’Europe.

Une telle entreprise serait coûteuse, a déclaré Trudeau, et pourrait s’avérer non rentable à long terme étant donné l’engagement de l’Europe à une transition rapide vers une économie plus propre.

“L’un des défis liés au GNL est le montant des investissements nécessaires pour construire des infrastructures pour cela”, a-t-il déclaré. “Il n’y a jamais eu d’analyse de rentabilisation solide en raison de la distance des gisements de gaz, en raison de la nécessité de transporter ce gaz sur de longues distances avant la liquéfaction.”

Scholz a déclaré qu’il n’avait aucune indication que le président russe Vladimir Poutine était prêt à admettre que son invasion de l’Ukraine était une proposition perdante. (Evan Mitsui/CBC)

Même si une analyse de rentabilisation pouvait être élaborée, a déclaré Scholz, l’Allemagne n’a pas l’infrastructure nécessaire pour recevoir le GNL canadien.

“Nous n’avons pas construit de terminaux pour importer du gaz naturel liquide en Allemagne sur nos propres côtes au nord”, a-t-il déclaré.

“C’est ce que nous changeons maintenant… Nous allons construire des ports, à de nombreux endroits, pour importer du gaz naturel, du gaz naturel liquéfié, du GNL, et cela fera vraiment une différence.”

Scholz a déclaré que l’infrastructure des pipelines et des terminaux sera mise en service d’ici janvier, permettant à l’Allemagne de commencer à accepter le GNL arrivant par bateau.

Même sans les importations directes de GNL du Canada, a-t-il dit, l’augmentation de la production que le Canada et les États-Unis envoient sur le marché mondial aide à alléger la pression sur son gouvernement.

“Même si ces exportations ne vont pas directement vers l’Allemagne ou vers l’Europe, cela aide car il y a un manque d’approvisionnement”, a-t-il déclaré.

Scholz dit que son gouvernement fait de son mieux pour stocker du GNL pour les mois les plus froids à venir, pour réduire la consommation de gaz et pour remettre en ligne l’énergie au charbon pour aider à relier le pays jusqu’à ce qu’il puisse résoudre ses problèmes énergétiques.

Le problème des turbines

L’Ukraine a critiqué Trudeau et son gouvernement pour avoir accepté le mois dernier la demande de l’Allemagne d’exempter Siemens Canada des sanctions contre la Russie afin qu’elle puisse restituer une turbine à utiliser dans le gazoduc Nord Stream 1 qui fournit du gaz naturel à l’Allemagne.

La turbine était en réparation dans les installations de Siemens à Montréal, le seul endroit au monde capable d’entretenir l’équipement. Les ministres fédéraux ont défendu cette décision comme nécessaire pour sécuriser l’approvisionnement en gaz de l’Allemagne.

Scholz a déclaré à Kapelos que, bien que l’Ukraine soit bouleversée, les pays occidentaux ont décidé dès le départ qu’ils n’imposeraient pas de sanctions qui nuisent davantage à leurs propres économies qu’à la Russie.

“Je suis absolument sûr que l’Ukraine est tout à fait disposée à ne pas faire de mal à l’Allemagne ou aux autres pays européens, car … le gazoduc Nord Stream 1 ne dessert pas seulement l’Allemagne mais de nombreux pays européens”, a-t-il déclaré.

Le permis du Canada permet également à Siemens d’importer, de réparer et de retourner cinq autres turbines utilisées dans Nord Stream 1, selon leur calendrier de maintenance.

Kapelos a demandé à Scholz s’il avait reçu des assurances de Trudeau que ces autres turbines seraient rendues.

“Je pense qu’il y a une entente politique sur le fait que nous allons coopérer, que nous sommes amis et que nous ne ferons pas en sorte que le jeu russe fonctionne”, a déclaré Scholz.

Scholz a également souligné que si son pays n’est pas d’accord avec l’Ukraine sur la question des turbines, il est ferme dans son soutien politique, financier et militaire à la défense de l’Ukraine.

La Russie ne peut pas dicter les conditions de paix : Scholz

La chancelière a déclaré que l’approche de Poutine envers l’Ukraine était de nature impérialiste et motivée par le désir de créer un empire russe. Il a déclaré que l’orgueil de Poutine avait entravé ses objectifs.

“Je suis absolument convaincu qu’il prévoyait d’envahir l’Ukraine dans deux ou trois semaines et de s’emparer de tout le pays”, a déclaré Scholz.

“Il veut s’emparer du territoire de ses voisins et c’est une agression que nous n’accepterons jamais. Nous apportons donc notre soutien [so] que Poutine comprend qu’il ne réussira pas avec cela, ce qu’il fait, et la guerre se terminera quand il comprendra que rien ne fonctionne.”

Scholz a dit à Kapelos que Poutine ne lui avait jamais donné aucune indication qu’il arriverait à cette réalisation.

Scholz a déclaré que bien que Poutine ait proposé de participer aux pourparlers pour mettre fin au conflit, il ne l’a fait qu’à la condition que la Russie soit autorisée à dicter les termes de la paix, ce que l’Allemagne ne peut accepter.

“J’ai été très clair pour [Putin] comme je le dis très clairement au public », a-t-il déclaré. « Cela ne fonctionnera pas d’avoir un dictat de la paix [where] il prend juste des parties du territoire et ensuite [waits] pour un meilleur moment [return].”