Scholz a dit à Poutine quand l’Ukraine pourrait rejoindre l’OTAN – médias

Le chancelier allemand a déclaré qu’il avait cherché à assurer au président russe que l’Ukraine ne rejoindrait pas l’OTAN dans un proche avenir

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré au président russe Vladimir Poutine que l’Ukraine aurait été empêchée de rejoindre l’OTAN pendant 30 ans, dans le but d’assurer Moscou des bonnes intentions du bloc militaire.

Au cours du week-end, le dirigeant allemand a révélé certains détails de ses entretiens avec Poutine avant que la Russie ne commence son opération militaire en Ukraine, ajoutant qu’il pensait maintenant que la Russie cherchait à “conquérir son pays voisin” tout le long.

“L’OTAN n’a jamais été une menace pour la Russie” Scholz a déclaré avoir dit à Poutine lors de leurs entretiens avant le début de l’opération militaire russe en Ukraine. Le chancelier n’a pas précisé à quelle conversation spécifique il faisait référence, bien que Scholz ait rencontré Poutine à Moscou à la mi-février, environ une semaine avant le début de l’offensive militaire en Ukraine.

S’adressant aux journalistes ce week-end lors d’une “journée portes ouvertes” au bureau du chancelier, Scholz a également nié que l’alliance militaire ait ignoré les intérêts de sécurité russes. Lorsque les deux dirigeants ont évoqué la perspective d’une adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, Scholz a assuré à Poutine que “cela n’arrivera pas dans les 30 prochaines années” a révélé le chancelier.

Scholz a également déclaré qu’il n’abandonnerait pas le dialogue avec la Russie, mais a adopté un ton plus dur lors de l’évaluation des motivations de Moscou. Il a notamment accusé Poutine d’avoir déclenché le conflit pour “complètement absurde” les raisons.

“C’est une guerre que Poutine, la Russie, a déclenchée, … clairement avec l’intention de conquérir son pays voisin”, a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant qu’il croyait “c’était l’objectif initial” que Moscou avait dans sa campagne militaire. La chancelière a également rappelé comment Poutine avait “expliqué” à lui que l’Ukraine et la Biélorussie ne devraient pas être “États séparés”.

Il a également balayé l’idée de tracer des lignes de sécurité fixes en Europe. “Poutine a en fait eu l’idée de faire glisser un marqueur à travers le paysage européen et de dire ensuite : ‘C’est à moi et c’est à toi'”, Scholz a déclaré, ajoutant que “Ça ne fonctionne pas de cette façon.”

Scholz a également déclaré que le dialogue devrait être utilisé pour tenir tête à Moscou. Céder n’est pas une stratégie sensée, a-t-il soutenu, ajoutant que “Il faut être clair et ne pas se laisser intimider.”

L’Allemagne a condamné l’opération de Moscou en Ukraine et a exprimé sa solidarité avec Kiev. Il s’est joint aux sanctions occidentales contre la Russie et a fourni aux forces ukrainiennes des volumes importants d’armes, notamment des missiles antichars portables et des obusiers automoteurs.

Chez lui, cependant, Scholz a été critiqué pour ne pas avoir soi-disant fait assez pour aider l’Ukraine de la part de ses collègues membres de la coalition, dont la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, ainsi que de l’ancien ambassadeur d’Ukraine à Berlin, Andrey Melnik, qui a même qualifié Scholz de ” a offensé la saucisse de foie” pour son refus de se rendre à Kiev en mai.