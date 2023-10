Après une vague de pétitions en ligne, une déclaration publique signée par plus de 1 500 auteurs et illustrateurs et une réaction généralisée de la part des éducateurs, des bibliothécaires, des parents et des décideurs politiques, Scholastic est revenu sur sa décision peu judicieuse de permettre aux écoles de se retirer de divers livres.

Ce renversement est une victoire pour l’empathie et la libre pensée. Cela témoigne du pouvoir du plaidoyer populaire. C’est un rappel de défendre nos idéaux.

Et cela n’aurait jamais dû en arriver à ce point.

Un peu de contexte : plus tôt cet automne, Scholastic, le plus grand éditeur et distributeur mondial de livres pour enfants, a créé une collection intitulée « Partagez chaque histoire, célébrez chaque voix ». La collection était remplie de 64 livres d’auteurs de couleur, d’auteurs de la communauté LGBTQ, d’auteurs de la communauté handicapée, d’auteurs dont les histoires éclairent des icônes des droits civiques et d’autres personnalités qui ont façonné et transformé notre nation et l’ont poussée vers l’humanité. « Change Sings », de la poétesse inaugurale présidentielle Amanda Gorman et de l’illustratrice Loren Long, était présente.

Ensuite, ils ont proposé aux écoles de contourner la collecte.

« Il existe désormais des lois adoptées ou en attente dans plus de 30 États américains interdisant la présence de certains types de livres dans les écoles – principalement des titres LGBTQIA+ et des livres qui abordent la présence du racisme dans notre pays », a écrit Scholastic dans un communiqué. déclaration expliquant la démarche. « Parce que les Salons du livre scolaire sont invités dans les écoles, où les livres peuvent être achetés par les enfants par eux-mêmes, ces lois créent un dilemme presque impossible : s’éloigner de ces titres ou risquer de rendre les enseignants, les bibliothécaires et les bénévoles vulnérables au licenciement, à des poursuites ou à des poursuites. .»

La série était une tentative, même maladroite, d’esquiver le drame.

« Nous ne pouvons pas prendre de décision pour nos partenaires scolaires quant aux risques qu’ils sont prêts à prendre, sur la base des lois nationales et locales qui s’appliquent à leur district. C’est pourquoi ces sujets et cette collection ont fait partie de nombreux appels de planification qui ont lieu avant l’école. expédier une foire », poursuit le communiqué. “Nous ne prétendons pas que cette solution soit parfaite, mais l’autre option serait de ne pas proposer ces livres du tout, ce que nous n’envisageons pas.”

Le drame est arrivé quand même, et à juste titre. Tanisia Moore, auteur du livre pour enfants « Je suis les rêves les plus fous de mes ancêtres », l’a exprimé ainsi dans une interview avec Pierre roulante: «Je ne peux pas choisir d’être noir. Je suis Noir 365 jours par an, 366 jours lorsque c’est une année bissextile, et encore plus Noir en février. Je ne peux donc pas allumer et éteindre mon Blackness.

Finalement, Scholastic a changé de cap en annonçant le 24 octobre que la collection « Partagez chaque histoire, célébrez chaque voix » serait interrompue en janvier. L’entreprise travaille sur un « plan pivot », selon un communiqué, pour les salons du livre restants de l’automne.

Bravo à Scholastic pour avoir finalement atterri sur le côté droit de celui-ci. Une bonne décision finalement prise vaut mieux qu’une bonne décision évitée par orgueil, rigidité ou lâcheté.

Mais nous vivons en plein milieu d’une période qui verra probablement davantage de tests de ce type, et non moins. Où les dirigeants des entreprises, des écoles, des lieux de culte et d’autres institutions sont appelés à prendre la température culturelle, à tâter le terrain culturel – à décider, en d’autres termes, du degré de controverse qu’ils peuvent supporter – et à diriger en conséquence.

Je pense donc que cela vaut la peine de s’attarder ici encore une minute et de réfléchir à la façon dont tout cela aurait pu être mieux géré… ou peut être mieux géré la prochaine fois.

Et si, au lieu de répondre aux défis du livre en isolant les livres les plus susceptibles d’être contestés, Scholastic avait publié une déclaration au début de la saison des salons du livre qui disait quelque chose comme ceci ?

« Il existe désormais des lois adoptées ou en attente dans plus de 30 États américains interdisant la présence de certains types de livres dans les écoles – principalement des titres LGBTQIA+ et des livres qui abordent la présence du racisme dans notre pays. Parce que les Salons du livre Scholastic sont invités dans les écoles, où les livres ont le pouvoir de donner aux enfants un sentiment d’appartenance, où les livres invitent les enfants à voir la vie à travers le prisme de quelqu’un d’autre, où les livres aident les enfants à façonner leur compréhension du monde qui les entoure et de la place qu’ils y occupent. , nous sommes plus que jamais investis pour garantir qu’une collection diversifiée d’auteurs et d’histoires trouve sa place sur les étagères de notre salon du livre.

« Nous sommes malheureusement conscients que ces titres risquent de rendre les enseignants, les bibliothécaires et les bénévoles vulnérables au licenciement, à des poursuites ou à des poursuites. C’est pour cette raison que nous avons inclus dans nos collections du Salon du livre une liste de ressources permettant aux écoles de lutter contre de tels défis, le cas échéant. La liste comprend des moyens de contacter l’Office pour la liberté intellectuelle, des liens vers la Freedom to Read Foundation, l’American Library Association et PEN America, qui luttent tous contre la censure et protègent nos droits littéraires. La liste comprend également des informations sur la Banned Books Week, une campagne de sensibilisation annuelle organisée la première semaine d’octobre et promue par l’American Library Association et Amnesty International. Peut-être que votre école souhaite participer l’année prochaine !

« Un jour, nous espérons que ces défis se dissiperont plutôt que de s’aggraver. Mais ce jour n’arrivera pas si nous n’élevons pas de jeunes lecteurs – en particulier des jeunes lecteurs capables de penser de manière critique, qui comprennent et respectent la complexité de leurs communautés et qui défendent leurs valeurs face à l’adversité. Merci pour votre partenariat dans ce travail. Bonne lecture!”

Nos enfants regardent ce que nous modélisons et récoltent ce que nous semons. Le monde dont ils hériteront est celui que nous contribuons à créer. Mieux vaut toujours diriger avec le courage de nos convictions que la peur d’une controverse.

Heidi Stevens

