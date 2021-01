Le Wiser Energy Center est un panneau électrique pour les maisons. Il est conçu pour aider les gens à gérer leur consommation d’énergie de bout en bout, en particulier dans les ménages qui produisent une partie de leur propre énergie grâce à des panneaux solaires.

Schneider est l’entreprise à l’origine du système de chauffage intelligent Drayton Wiser – une configuration multi-pièces que nous avons beaucoup appréciée lorsque nous l’avons examinée, le trouvant à un prix raisonnable, facile à installer et à utiliser.

Le Wiser Energy Center (aux États-Unis, il s’appelle le Square D Energy Center) est destiné à ceux qui veulent vivre de manière plus durable, ainsi qu’aux personnes qui ont des systèmes et des besoins énergétiques complexes. Le nombre de foyers pour lesquels cela sera pertinent ne fera qu’augmenter car nous avons plus d’articles électriques et électroniques dans nos maisons et de plus en plus de personnes investissent dans des panneaux solaires.

Manish Pant, Vice-Président Exécutif de la Division Maison et Distribution de Schneider a expliqué le produit: «Notre consommation électrique domestique devrait doubler d’ici 2050, alors que nous sommes confrontés au défi de réduire les émissions de CO2 de nos maisons. C’est un dilemme que nous devons résoudre. Alors que nous équipons nos maisons de plus d’appareils connectés à l’IoT, notre capacité à contrôler et à gérer les besoins énergétiques de notre maison n’est tout simplement pas négociable.

Un système de gestion de l’énergie interopérable et sécurisé est essentiel pour apporter des avantages significatifs à nos maisons et avoir un impact positif sur notre mode de vie, tout en maintenant nos coûts énergétiques et nos émissions de CO2 à distance.

Imaginez que vous ayez une configuration de panneau solaire (qui comprendra un onduleur solaire et un stockage de batterie ainsi que des panneaux), un véhicule électrique à recharger, un système de sécurité domestique, un thermostat intelligent – ainsi que tous vos appareils électriques. et l’électronique. C’est beaucoup d’éléments disparates à gérer, ce qui signifie beaucoup d’applications et de panneaux de contrôle.

L’Energy Center connectera tous ces systèmes ensemble, afin que les utilisateurs puissent tout gérer avec une seule application. En plus de cela, le Centre utilise des algorithmes basés sur l’IA pour maximiser l’efficacité de la consommation d’énergie.

Il peut, par exemple, donner la priorité à l’énergie des panneaux solaires lorsqu’elle est disponible, passant automatiquement à l’énergie renouvelable. Cela maximisera le retour sur investissement des panneaux solaires coûteux tout en minimisant l’empreinte carbone et la facture énergétique du ménage.

Le Centre de l’énergie utilisera des données telles que le tarif de l’énergie, le temps, la météo et les habitudes de consommation d’énergie des ménages pour aider à gérer le système et décider comment stocker et utiliser l’énergie. Les utilisateurs pourront également surveiller facilement leur consommation d’énergie et voir où elle va.

Cela divisera également la consommation d’énergie en charges critiques et non critiques. Cela signifie qu’en cas de coupure de courant, l’énergie stockée vers les appareils non critiques sera coupée, tandis que votre réfrigérateur, congélateur et système de sécurité domestique restent allumés.

Les utilisateurs qui passeront à des fonctionnalités premium pourront également choisir de recharger leur véhicule électrique principalement via l’énergie solaire ou de planifier une charge pour la période de pointe de l’énergie solaire afin de ne pas utiliser l’énergie coûteuse du réseau. Ils recevront également des alertes sur les défauts électriques.

Prix ​​et disponibilité

Le centre énergétique arrivera pré-assemblé mais nécessitera une installation professionnelle. Il sera disponible en France et en Espagne cette année et sera ensuite déployé dans d’autres pays européens.

Schneider n’a pas encore annoncé son prix, mais pour profiter pleinement des fonctionnalités, vous aurez également besoin d’autres produits Wiser, tels que l’Acti9 Active, qui surveille les défauts électriques et alerte les utilisateurs en cas de surtension ou de dommages câblage.

Le Wiser Energy Center sera compatible avec de nombreux systèmes tiers et bénéficiera de fonctionnalités supplémentaires au fil du temps grâce aux mises à jour logicielles.

Intéressé par un système de chauffage intelligent pour votre maison? Lisez notre revue du Drayton Wiser Multi-Zone ou jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs thermostats intelligents que nous avons testés.