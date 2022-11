Schneider annonce des «cartes de vacances pour les héros» – Shaw Local

LINCOLNSHIRE – Le représentant américain Brad Schneider, D-Deerfield, a lancé le programme « Holiday Cards for Heroes » pour la saison des fêtes 2022.

Schneider a également annoncé l’ouverture de son concours annuel pour concevoir la carte de vœux de son bureau.

Pour le programme “Cartes de vacances pour les héros”, Schneider invite les électeurs du 10e district à déposer des cartes de vacances pour les membres du service militaire au bureau de district de Schneider dans le Lincolnshire jusqu’au 12 décembre. Veuillez ne pas mettre les cartes dans des enveloppes scellées.

L’année dernière, le bureau de Schneider a collecté et distribué plus de 650 cartes avec l’aide des United Service Organizations.

“Les vacances sont un moment privilégié pour les familles et les amis pour se réunir, mais beaucoup de nos braves hommes et femmes de nos forces armées doivent passer cette saison loin de leur famille et de leur foyer”, a déclaré Schneider dans un communiqué de presse. “Une carte manuscrite est une façon très appréciée de dire merci aux Américains qui servent notre pays, d’offrir des encouragements et de partager la joie des Fêtes. Je suis heureux que notre bureau puisse aider à faciliter ce programme reliant les électeurs et les militaires.

Le bureau de district est accessible sur rendez-vous. Le personnel installera une boîte de dépôt à l’extérieur du bureau de district de Schneider au 111 Barclay Blvd., Suite 200, Lincolnshire.

Pour le septième concours annuel de conception de cartes de vacances, Schneider invite les élèves des écoles élémentaires du 10e arrondissement à soumettre des œuvres d’art qui figureront sur la couverture de la carte de vacances du bureau de Schneider. Le thème de cette année est « À la maison pour les vacances ». Les participants sont encouragés à exprimer ce que cette phrase signifie pour eux à travers la conception de leur carte.

Les étudiants peuvent soumettre leurs candidatures par courrier électronique à Jared.Rose@mail.house.gov. Toutes les soumissions doivent être soumises d’ici le lundi 9 décembre et le gagnant sera annoncé début décembre.

Appelez le 847-383-4870 si vous avez des questions.