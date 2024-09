SCHMIER, de DESTRUCTION, déclare que METALLICA « a fait beaucoup de choses bien » pour devenir le plus grand groupe de métal au monde

Dans une récente interview avec un ancien LE SABLIER guitariste Rudi Messie, DESTRUCTION bassiste/chanteur Schmier a parlé de METALLICAL’évolution de ‘s, des pionniers du thrash metal à l’un des plus grands groupes de rock au monde avec leur LP éponyme de 1991, communément connu sous le nom de Black Album. Il a déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je pense qu’ils ont toujours été les premiers à faire quelque chose. Je pense que lorsqu’ils ont créé leur style de thrash metal, ils ont été l’un des premiers groupes et ils l’ont très bien fait. Ils ont pris les bonnes décisions concernant les producteurs et tout ça. Et aussi quand ils ont changé, quand le grand changement est arrivé avec le Black Album, ils ont choisi le bon producteur pour ça. Et c’était un album très différent, mais il y a de super chansons. Donc, je pense que c’est beaucoup de prendre les bonnes décisions et d’avoir le bon producteur, d’avoir la bonne équipe autour de vous. Mais aussi, il faut écrire de bonnes chansons. Et ils ont écrit beaucoup de super chansons. Ces dernières années, pas tellement, je pense. Les dernières années, METALLICAles derniers albums, ils ne me touchent pas vraiment. Le dernier album [2023’s ’72 Seasons’] n’est pas mal, je dois dire… Il y a cette chanson qui ressemble à TÊTE DE DIAMANTle premier single [‘Lux Æterna’]. C’est en fait une chanson plutôt cool. Mais, oui, je pense qu’ils sont là parce qu’ils ont été l’un des premiers groupes à faire quelque chose de nouveau. Et quand ils ont changé, ils sont passés à une écriture de chansons incroyable et à une production incroyable avec Bob Rock « à cette époque. Ils ont fait beaucoup de choses bien, bien sûr, au bon moment. Et c’est ainsi que fonctionne le monde : le bon moment est toujours le plus important. »

En 2019, Schmier a été demandé par la Finlande Rauta pourquoi les groupes de thrash américains aiment METALLICA et TUEUR a connu un plus grand succès que des groupes allemands tels que DESTRUCTION et CréateurIl a répondu : « Vous devez comprendre que les Américains sont des vendeurs – ils savent comment se vendre quand il s’agit d’image, quand il s’agit de chansons accrocheuses. Je veux dire, regardez METALLICA — ils ont commencé à écrire des chansons entraînantes, et puis ils sont devenus célèbres… Ils remplissent encore les stades. TUEURbien sûr, ils avaient leur statut de « culte » à un moment donné, et puis ils étaient là [level] C’est en quelque sorte intouchable, en gros. Je pense que les groupes américains, si vous regardez l’âge, ils sont tous un peu plus vieux que nous. Nous étions des petits enfants quand les groupes américains avaient, genre, deux ans de plus que nous, trois ans de plus. Donc, techniquement, ils étaient tous aussi les meilleurs joueurs à cette époque, parce que nous n’avions que 17 ans et eux déjà 21. Donc, je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles le métal américain était plus célèbre. La grande vague est venue d’Amérique ; les grands labels étaient américains. Les productions étaient parfaites à l’époque. METALLICA « Les albums de The American Band sonnent toujours aussi bien. Même le producteur était danois. Ils ont fait beaucoup de choses bien. Et je pense que c’est ce qui a permis aux groupes américains d’être un peu en avance sur leur temps, sur leur calendrier. Et c’est pour cela qu’ils sont devenus si légendaires aujourd’hui. »

DESTRUCTIONconnu comme l’un des « Quatre Teutoniques », aux côtés de Créateur, SODOME et CHOPEa été réuni avec les trois autres groupes au « Le choc de la Ruhrpott » concert le 20 juillet à l’Amphithéâtre Gelsenkirchen à Gelsenkirchen, Allemagne.

Dans une interview accordée en janvier 2023 à Felipe Canales du Chili iRock, Schmier on lui a demandé si lui et son DESTRUCTION Les membres du groupe n’ont jamais envisagé de changer leur son afin de toucher un public plus large. Il a répondu : « En Allemagne, nous disons : « Ne changez pas votre recette gagnante. Tenez-vous-en aux armes. Tenez-vous-en à ce que vous savez faire de mieux. » Et pour moi, ce que je sais faire de mieux, c’est jouer du thrash metal. Chaque album que nous faisons sonne un peu différent, mais il sonnera toujours comme DESTRUCTION.

« Quand on vieillit, il est très facile de ralentir » Schmier expliqué. « Beaucoup de musiciens, quand ils [get] plus vieux, ils veulent ralentir, ils veulent jouer du blues, ils veulent jouer de la musique plus douce. Pour moi, ça n’a jamais été le cas. Je pense que plus on est vieux, plus on a envie de jouer. [get]plus tu en es fou. Tu veux toujours montrer aux jeunes comment ça se passe. Quand on va dans les festivals, on est en compétition… Pour tous ces jeunes groupes, je pourrais être [their] « Je suis père, je dois donc être un modèle. C’est comme ça que je vois les choses. Ralentir et changer quelque chose, ce n’est pas ce que nous faisons. »

Quant à savoir s’il lui est plus difficile de jouer de la musique physiquement exigeante à mesure qu’il vieillit, Schmier « C’est comme dans le football, le joueur expérimenté a le feeling. Le jeune court plus et plus vite. Le vieux joueur a l’œil et le cerveau. Et c’est pareil dans la musique. Bien sûr, je dois m’entraîner plus dur pour monter sur scène, mais mon expérience de mon âge est formidable parce que j’ai un meilleur contrôle de la voix. Je sais mieux ce que je veux. Je sais ce que je ne veux pas et où se situe le groupe. Donc cette expérience de 40 ans dans le monde de la musique est, bien sûr, formidable. »

DESTRUCTIONLe dernier album studio de « Diabolique »est sorti en avril 2022 via Napalm Records.

En août 2021, DESTRUCTION se sépare officiellement du guitariste fondateur Michael « Mike » Sifringer et l’a remplacé par Martin Furia. Né en Argentine et basé en Belgique Furie est surtout connu pour son travail en tant qu’ingénieur du son et producteur pour des groupes tels que NERVEUX et ENVAHISSEURS MALÉFIQUES.

Sifringer était le seul membre de DESTRUCTION être resté constant tout au long de la carrière du groupe. Schmier est apparu sur DESTRUCTIONles trois premiers albums avant de quitter le groupe et d’être remplacé par ESPRIT FRAPPEUR chanteur André Grieder. Andréla seule apparition enregistrée avec DESTRUCTION était sur le « Cerveau fissuré » album, sorti en 1990. Schmier rejoint DESTRUCTION en 1999.

Crédit photo : Jennifer Gruber