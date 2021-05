Schmidt, «  l’athlète le plus chaud du monde  », fait rougir avec la légende du dernier post Instagram après avoir juré que plus à venir pour la nouvelle saison

Schmidt, une spécialiste de plus de 400 m, est devenue une véritable sensation sur les réseaux sociaux depuis qu’elle a reçu l’étiquette d’athlète la plus sexy du monde, rassemblant récemment plus de 1,6 million d’abonnés Instagram – et la bombe de 22 ans semble prête à gonfle encore plus sa suite sociale après avoir fait un retour réussi sur la piste après s’être rétablie avec succès de blessures persistantes.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par ᗩlica Ѕchmidt (@alicasmd)

Schmidt a fait sensation pour la première fois il y a trois ans lorsque le magazine australien « Busted Coverage » l’a désignée comme l’athlète la plus attrayante du monde, ce qui l’a incitée à devenir l’une des influenceuses des médias sociaux les plus demandées en Allemagne presque du jour au lendemain.

Cependant, la médaillée européenne junior Schmidt a précédemment exprimé son malaise face à son statut de l’une des athlètes les plus convoitées du sport, affirmant que ses efforts sur la piste devraient être l’objectif principal de ses fans.

« Je ne sais pas pourquoi j’ai obtenu ce titre. Le sport vient clairement en premier», a-t-elle déclaré à propos de son étiquette d’athlète la plus sexy.

« Il y a des milliers de filles sur Instagram qui ont l’air bien et qui n’ont toujours pas autant de fans. «

Schmidt est sur le point d’attirer un tout nouveau éventail de fans et d’admirateurs cette saison après avoir confirmé sur Instagram que ses blessures étaient derrière elle et qu’elle avait terminé avec succès sa première course de 400 m en plein air de la saison.

« La saison en plein air a enfin commencé», a-t-elle écrit en ligne.

« Hier, j’ai couru ma première course de cette saison sur 400m et je suis tellement excité pour les semaines à venir! Après mon ligament déchiré et quelques problèmes musculaires, je suis très reconnaissant de pouvoir à nouveau courir et très content du résultat d’hier. Plus à venir!«

Schmidt avait ciblé les Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier comme le lieu où elle pouvait faire sa marque dans le sport, mais avec les Jeux reportés à cette année en raison de la pandémie de Covid-19, elle a été forcée de retarder ses plans de 12 mois.

Beaucoup s’attendent à ce qu’elle se qualifie avec succès pour l’équipe allemande après que les restrictions dans son pays l’ont forcée à entreprendre un programme d’entraînement plutôt inhabituel dans lequel elle a couru à travers les forêts plutôt que sur la piste.

« Je peux enfin m’entraîner à nouveau sur la piste, » elle a dit. « Le mois dernier, j’ai tout fait seul ou à deux à l’extérieur. Je suis tellement heureux de pouvoir à nouveau m’entraîner dans le stade comme d’habitude même si la nature n’était pas si mauvaise pour la séance d’entraînement. «

Cependant, le dernier post Instagram de la star a provoqué des rougeurs par inadvertance lorsqu’elle a rallié ses fans pour le soutenir.

« Faire du mal pour qui a jamais fait du mal pour moi, » a écrit la star, provoquant des commentaires grossiers prévisibles de la part de fans excitables.

Schmidt a fait une percée plus tôt cette année lorsqu’elle a été nommée dans l’équipe allemande de relais 4 x 400 m pour les Championnats d’Europe en salle en Pologne, bien qu’elle ne fasse pas partie des quatre derniers coureurs du pays qui sont rentrés sixième de la finale.

Cependant, si Schmidt peut faire sa marque à Tokyo cet été – ou aux futurs Jeux olympiques – vous pouvez être sûr que son statut de l’une des femmes les plus attirantes dans le sport restera intact.