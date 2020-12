Brian Schmetzer a salué la persévérance de son équipe après que les Sounders de Seattle se soient ralliés de deux buts pour vaincre le Minnesota United 3-2 lundi soir.

Assommé par deux coups de pied arrêtés, le premier un magnifique coup franc de la star du Minnesota Emanuel Reynoso, les Sounders, deuxième tête de série, semblaient voués à une défaite bouleversée avant trois buts dans les 15 dernières minutes de Will Bruin, Raul Ruidiaz et Gustav Svensson sur sa tête.

« Je l’ai déjà dit, je ne sais pas comment le dire différemment: c’est un vestiaire rempli de joueurs de championnat », a déclaré Schmetzer après le match.

« Il est facile de réussir et de gagner des matchs, mais quand l’adversité frappe, quand Ozzie vous enfonce dans la mâchoire [former Sounders midfielder Osvaldo Alonso], Adrian Heath et Minnesota et vous vous relevez et vous persévérez … Le Minnesota avait le match entre les mains après 15 minutes!

« Arrive Will Bruin, et il déclenche le groupe. Je parle toujours du prochain homme, de ce qui est bien dans cette franchise. Will a eu ses défis, et il pourrait être un partant, mais il est ici et travaille pour ses coéquipiers.

«Je ne pourrais pas être plus fier de sa réponse, de la réponse de Gustav, du but de Raul. Je vous le dis dans ce vestiaire, c’est réel.

« Dans mon esprit, ce vestiaire – pas seulement les joueurs – le personnel d’entraîneurs, le personnel médical, nous nous sommes mis dans une excellente position pour revenir à la Coupe MLS. Pour gagner un match comme celui-là, en tant que football fan, c’est une performance incroyable. Je ne sais pas comment nous l’avons fait. «

L’égalisation à la 89e minute de Raul Ruidiaz a permis aux Sounders de Seattle de revenir dans le match. Jeff Halstead / Icon Sportswire via Getty Images

Jouant devant un Lumen Field vide en raison des restrictions de coronavirus, Schmetzer a déploré qu’une telle victoire – le quatrième titre de la Conférence occidentale des Sounders en cinq ans – ait été obtenue sans la présence des fans.

« Je souhaite que nos fans soient dans le bâtiment pour assister à une si belle victoire des Sounders », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose dont nous allons parler pendant de très nombreuses, très nombreuses années à venir de l’histoire de notre club. C’était une si bonne performance de la part de tout le monde.

« Je n’ai pas eu la chance de m’imprégner de ça. Dans notre histoire, ce sera l’un de nos meilleurs matchs de notre histoire.

« Nous avons remporté la Coupe MLS l’an dernier, mais il faut que cela se classe là-haut. »

Seattle se rendra à Columbus pour affronter l’équipage lors de la finale de la Coupe MLS samedi.