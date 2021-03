Schitt’s Creek remporte la meilleure série comique aux Globes

Eh bien, ce n’était pas un balayage, mais Ruisseau Schitt toujours un peu d’amour aux Golden Globes 2021.

La comédie Pop bien-aimée, qui s’est terminée début 2020, vient de remporter la meilleure série télévisée, comédie musicale ou comédie lors de la grande cérémonie de remise des prix. Catherine O’Hara a également remporté le prix de la meilleure actrice dans une série télévisée, une comédie musicale ou une comédie pour son rôle de Moira Rose pour sa performance dans la dernière saison.

Créateur d’étoiles et de séries Dan Levy a pratiquement accepté la victoire, remerciant les acteurs et l’équipe et les félicitant pour un autre honneur et exprimant son espoir de continuer à changer en matière de diversité et d’inclusion aux Golden Globes.

« Cette reconnaissance est un beau vote de confiance dans les messages Ruisseau Schitt », a-t-il dit.« L’idée que l’inclusion peut apporter amour et croissance à une communauté dans un esprit d’inclusion. J’espère que cette fois l’an prochain, cette cérémonie reflètera l’ampleur et la diversité véritables de la télévision d’aujourd’hui. Il y a tellement plus à célébrer. »