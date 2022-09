Schilling et Ryan marquent 2 touchés chacun alors que Sterling exclut Geneseo – Shaw Local

STERLING – Une paire de touchés des quarts Kael Ryan et JP Schilling et trois revirements de la défense de Sterling ont alimenté une victoire 40-0 contre Geneseo vendredi soir au stade Roscoe Eades.

Ryan a lancé le score à la fin du premier quart, trouvant un pli sur le tacle gauche avant de courir le long de la ligne de touche pour une course de touché de 48 verges. Le jeu de but a permis aux Golden Warriors de mener 7-0 avec 2:23 à faire au premier quart et a déclenché leur attaque après une première possession vide.

[ Photos from Sterling vs. Geneseo ]

“Cela a fait monter notre énergie, et il a fait son truc et il est allé là-bas et a eu un excellent deuxième entraînement”, a déclaré Schilling à propos de la course de touché de 48 verges de Ryan. “Donc, cela a lancé le rythme du match.”

Lors du premier jeu de l’entraînement Geneseo qui a suivi, le receveur William Taylor a échappé et Sterling a récupéré au 22 des Maple Leafs. Les Warriors ont rapidement profité du terrain court, alimenté par une série de points de Schilling. Une course de 10 verges au milieu, une course de 4 verges jusqu’à la ligne de 1 verge et une course de touché de 1 verge par Schilling ont permis à Sterling de mener 14-0 avec 49,6 secondes à jouer dans le premier.

« Je pense que ça commence à l’avant. Notre ligne a fait du très bon travail ce soir et elle continue de s’améliorer », a déclaré Ryan, attribuant le mérite du succès offensif. “Entraîneur [Isaac] Kinnicutt travaille vraiment avec eux, et vous pouvez nous éclairer autant que vous voulez, mais s’ils ne font pas leur travail, alors tout se dégrade rapidement.

Antonio Tablante de Sterling se bat sur la ligne de but pour un touché vendredi soir contre Geneseo.

(Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Deux entraînements plus tard, les Warriors ont augmenté leur avance à 21-0 avec 3:35 à jouer dans la mi-temps. Schilling a frappé le receveur Mason Emin dans la foulée sur la ligne de touche gauche pour un gain de 41 verges pour déclencher le lecteur, et le porteur de ballon Antonio Tablante l’a couronné quelques jeux plus tard avec une course de touché de 19 verges.

Sterling menait 21-0 à la mi-temps.

« Il suffit de les ranger. Pas besoin d’être gentil avec ça, rangez-les », a déclaré Ryan à propos de l’état d’esprit des Warriors à la sortie de la première mi-temps. « C’était tout. Prendre soin des affaires.”

Au début du troisième quart, une interception de Schilling a placé Sterling au milieu de terrain. Une course Tablante de 19 verges au milieu a déplacé les Warriors dans la zone rouge, puis Schilling a frappé Emin au milieu pour une passe de touché de 20 verges, plaçant le ballon juste hors de portée d’un défenseur à la traîne. Sterling a pris une avance de 27-0 avec 9:38 à jouer dans le troisième.

Ryan a marqué pour la deuxième fois avec 6:18 à faire au troisième quart, prenant une course de 17 verges au milieu pour une avance de 33-0 sur Sterling. Une interception d’AJ Kested a renversé le terrain et mis en place le lecteur de score.

«Nous sommes tous venus au ballon, nous nous sommes précipités vers le ballon aussi vite que nous le pouvions. Nous avons été rapides », a déclaré Schilling, commentant ce qu’il a vu de la défense. “Et de grandes choses se produisent quand vous faites cela.”

Justin Null de Sterling ramasse des yards après une prise vendredi contre Geneseo.

(Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Ryan court de 10 et 20 verges a mis en place le dernier entraînement de score du match, qui a été couronné par une course de touché de 1 mètre Kested. Le score final a mis les Warriors devant 40-0 avec 6:28 à faire en temps réglementaire.

Schilling a terminé 5 passes en 8 pour 102 verges et un touché, tout en ajoutant 34 verges au sol et un touché au sol. Ryan s’est précipité pour 139 verges et deux touchés en 13 courses, et Tablante a récolté 74 verges au sol et un touché en neuf courses. Kested a récolté 50 verges au sol avec un touché en 10 courses. Emin était le meilleur receveur, réussissant deux attrapés pour 61 verges et un score.

Sterling s’est précipité pour 330 verges en 54 courses, avec une moyenne de 6 verges par course.

Taylor a mené l’attaque de Geneseo avec sept attrapés pour 83 verges.