Schillaci s’est excusé depuis son lit d’hôpital, déclare la fille de la légende italienne

La fille de Salvatore « Totò » Schillaci, Jessica, raconte que son père lui a dit qu’elle était « désolée » de ne pas avoir été suffisamment présente alors qu’il était allongé dans un lit d’hôpital quelques jours avant de mourir d’un cancer du côlon à l’âge de 59 ans.

L’ancien attaquant, qui avait brillé lors de la campagne des Azzurri lors de la Coupe du monde 1990 disputée en Italie, est décédé mercredi à l’hôpital de Palerme. Ses funérailles, qui ont eu lieu vendredi matin dans la cathédrale de la ville, ont réuni des milliers de supporters et de simples citoyens.

Schillaci avait reçu un diagnostic de cancer du côlon en 2022, et sa fille Jessica a partagé quelques souvenirs touchants de l’une des dernières conversations qu’ils ont eues avant son décès, comme cité par Tuttosport.

« Il y a trois jours, alors que mon frère Mattia et moi étions à son chevet, nous lui avons dit que les opérateurs de télévision étaient déjà à l’extérieur de l’hôpital », a-t-elle raconté.

« Il nous a dit : « Je ne me soucie que de vous ». Et il a dit qu’il était désolé de ne pas avoir été présent à chaque fois qu’il l’aurait souhaité, et que nous l’aurions souhaité.

Jessica, la fille de Totò Schillaci : « Nous avons plaisanté jusqu’à ce que ce soit possible »

« Je sais comment se déroule le processus de fin de vie [for sick people] « Ça marche, mais partager ce chemin avec son père, un jeune père, c’est vraiment déchirant », a-t-elle ajouté.

« Nous avons discuté, nous avons aussi plaisanté jusqu’à ce que cela soit possible. Nous nous sommes rappelés les meilleurs moments de notre vie, ceux que l’on n’oubliera jamais, que même la mort ne pourra pas m’enlever ».

« C’était un héros à sa manière, mais il était juste un père pour moi.

« J’ai pris quelques jours de congé en juillet pour rester avec mon père. Nous sommes allés à l’Isola delle Femmine ; il aurait voulu m’emmener faire une excursion en bateau, mais il était déjà très fatigué.

« Nous avons opté pour un bain de mer et un déjeuner de poisson, c’était merveilleux. On voyait qu’il avait du mal quand il m’a ramené à l’aéroport.

« La situation s’est aggravée ces derniers jours : mon père a commencé à jouer à un jeu qu’il savait qu’il allait perdre ».

« Mais il a joué jusqu’au bout, sans penser à lui mais à tous ceux qu’il aimait, et il continuera à aimer où qu’il soit maintenant. »

Schillaci a joué pour l’Inter et la Juventus en Serie A, marquant 37 buts en 120 matchs en première division italienne. Avec les Bianconeri, il a remporté une Coupe d’Italie et une Coupe UEFA, aujourd’hui l’Europa League. L’ancien attaquant a joué pendant deux saisons au Japon pour Júbilo Iwata avant de prendre sa retraite en 1994.