La star italienne des années 90, Salvatore « Totò » Schillaci, est malheureusement décédée à l’âge de 59 ans après une courageuse bataille contre le cancer du côlon. rapports confirmer mercredi matin.

Décès de la légende italienne Schillaci à l’âge de 59 ans

Schillaci avait reçu un diagnostic de cancer du côlon en 2022, révélant sa maladie un an plus tard, en janvier 2023. Il avait été admis à l’hôpital le 7 septembre et aurait été dans un état stable.

Schillaci était surtout connu de la communauté internationale pour son rôle principal lors de la Coupe du monde de 1990, où il a terminé meilleur buteur du tournoi avec un total de six buts.

Aux côtés de Roberto Baggio puis de Gianluca Vialli, Schillaci a trouvé le chemin des filets à deux reprises lors de la phase de groupes contre l’Autriche et la Tchécoslovaquie, avant de marquer en huitièmes de finale, en quart de finale, en demi-finale et en match pour la troisième place contre l’Angleterre.

En plus de son Soulier d’Or, il a également remporté le Ballon d’Or, confirmant sa place de meilleur joueur d’Italia 90.

Schillachi a également eu une carrière fantastique au niveau des clubs, marquant 61 buts en 219 apparitions en championnat pour Messine sur une période de sept ans, avant de rejoindre la Juventus puis l’Inter.

Il laisse dans le deuil son épouse Barbara et ses trois enfants Jessica, Mattia et Nicole.

