Schiff, Porter, Lee et Garvey s’affrontent lors d’un débat au Sénat de Californie

Le candidat pour la première fois a sa première véritable chance d’éclairer les Californiens sous les lumières de Klieg lorsqu’il rejoint trois membres démocrates du Congrès lors du premier débat télévisé de la course. L’événement est organisé par POLITICO, Fox 11 Los Angeles et le Dornsife Center for the Political Future de l’Université de Californie du Sud.

L’inexpérience de Garvey et son statut de joker dans la course à la succession de feu la sénatrice Dianne Feinstein comptent parmi les intrigues les plus intrigantes de la soirée de débat. C’est une bénédiction – et potentiellement une malédiction – pour la tabula rasa la plus importante de 2024.

Garvey, dont la désignation sur le bulletin de vote est « Représentant professionnel du baseball », pourrait améliorer ses chances en réalisant une performance utile. Il est le seul républicain sur scène, et subir les attaques des démocrates et des membres des médias pourrait le faire aimer des électeurs conservateurs de l’État.

Il pourrait également bénéficier d’un coup de pouce en projetant l’image d’un républicain positif et sensé, prêt à travailler avec l’autre camp dans son État à prédominance bleue. Il essaie de se faire passer pour un sportif avunculaire et vieillissant, demandant aux sans-abri s’ils aiment regarder le baseball, signant des ballons pour les fans et disant des choses comme s’il voulait juste faire une différence pour les Californiens.

Mais Garvey risque de paraître mal préparé – si vert que les Républicains ne prendront pas la peine de gâcher leur vote pour un nouveau venu formé sur le tas. La réticence de Garvey à adopter Donald Trump – ou même à dire qu’il votera pour l’ancien président en mars ou novembre – pourrait également être un frein majeur pour les loyalistes MAGA de l’ancien président.

On ne sait pas vraiment si le candidat néophyte peut marcher sur la corde raide.

“Steve Garvey va découvrir que si vous n’êtes pas contre Trump, vous êtes avec lui. Et si vous n’êtes pas avec lui, vous êtes contre lui », a déclaré Mike Madrid, un stratège républicain de Californie farouchement anti-Trump. « Vous ne pouvez pas être un fan des Dodgers et des Giants. Vous devez choisir un camp.

Garvey n’est pas le seul candidat sur la bulle. Les sondages publics et privés dans la course au Sénat montrent que le représentant Adam Schiff est en tête du peloton, avec Garvey et la représentante Katie Porter dans une course serrée pour la deuxième place et la représentante Barbara Lee derrière. Selon les règles électorales de Californie, les deux premiers du mois de mars, quel que soit leur parti, avancent en novembre.

Porter, qui a défendu son siège dans le comté d’Orange tout en bâtissant son profil national en tant que militante du monde des affaires, diffuse des publicités télévisées qui mettent en scène sa banque et ses dirigeants de grandes sociétés pharmaceutiques tout en brandissant son tableau blanc portable. Elle se présente avec un programme agressif visant à bouleverser le Sénat, renonçant à dépenser de l’argent dans des affectations spéciales et se présentant comme la seule grande démocrate à refuser les PAC d’entreprise.

Kevin Liao, un consultant démocrate qui ne travaille pour aucun des candidats au Sénat, a fait un signe de tête face à la situation difficile de Porter.

“Elle risque d’être évincée des deux premiers par l’énorme trésor de guerre de Schiff et les républicains qui se consolident derrière Garvey, et a besoin d’un moment d’évasion pour rappeler aux électeurs démocrates qui pourraient bien être à l’écoute de la course qu’elle est la combattante dont la Californie a besoin aux États-Unis. Sénat », a déclaré Liao.

Schiff, Porter, Lee et Garvey s’affronteront lundi de 18h à 19h30 à Los Angeles. Le premier débat du Sénat de Californie sera diffusé en direct sur FOX 11 à Los Angeles, KTVU FOX 2 dans la région de la baie de San Francisco et sera

diffusé en direct sur POLITICO.