Schiff appelle à une enquête sur Trump DOJ saisissant les données des démocrates de la Chambre

Le président du comité du renseignement de la Chambre des États-Unis, le représentant Adam Schiff (D-CA), s’adresse aux membres des médias en dehors d’une séance à huis clos devant les comités du renseignement, des affaires étrangères et de la surveillance de la Chambre au Capitole des États-Unis le 28 octobre 2019 à Washington, DC. Sont également représentés (LR) la représentante Carolyn Maloney (D-NY), la représentante Jamie Raskin (D-MD) et la représentante Eric Swalwell (D-CA).

L’ancien président Donald Trump « a tenté d’utiliser le Département comme un bâton contre ses opposants politiques et les membres des médias », a déclaré Schiff dans un communiqué peu de temps après la publication du rapport jeudi soir. « Il est de plus en plus évident que ces demandes ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. »

Le New York Times a rapporté que le ministère de la Justice de Trump en 2017 et au début de 2018 a saisi les dossiers d’au moins une douzaine de personnes liées au panel de renseignement de la Chambre, dont Schiff et le représentant Eric Swalwell, D-Calif. L’agence aurait également obtenu des données à partir des comptes d’aides et de membres de la famille, dont l’un était un enfant.

Les procureurs du DOJ, sous la direction du procureur général Jeff Sessions, recherchaient les sources de reportages préjudiciables sur les contacts entre les associés de Trump et la Russie, selon le rapport.

Alors que les procureurs de Trump cherchaient la source des fuites, ils se sont penchés sur le House Intelligence Committee, dont les membres ont accès à des documents sensibles.

L’enquête n’a pas lié le comité de la Chambre aux fuites – mais le remplaçant de Sessions, le procureur général William Barr, a poursuivi l’enquête, a rapporté le Times.