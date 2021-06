Schick est devenu réel ! Les Pays-Bas stupéfaits par l’impitoyable République tchèque après le moment de folie de De Ligt lors du dernier affrontement de l’Euro 2020

L’égalité était politiquement chargée, car l’UEFA a été forcée de démentir les informations selon lesquelles les supporters néerlandais avaient été interdits d’entrer dans le stade et dans une fanzone dans la capitale hongroise avec des drapeaux arc-en-ciel, tandis que le Premier ministre néerlandais a refusé d’y assister en raison du conservateur du pays hôte. leader Viktor Orban promulguant une loi sur la diffusion d’informations sur l’homosexualité aux mineurs.

Des bannières publicitaires soutenant les LGBTQ pouvaient être vues au bord du terrain à divers intervalles, tout comme des drapeaux dans les tribunes, mais le thème a pris le pas sur l’action dans un match qui a commencé de manière équilibrée.

Après une première mi-temps méfiante où chaque équipe a profité de quelques occasions, pour la plupart bloquées, Matthijs de Ligt a été expulsé au début de la seconde pour un incident de handball bizarre alors qu’il se dirigeait vers le sol et se disputait avec Patrik Schick.

Cela a permis à Tomas Kalas de faire un corner sur la tête de Tomas Holes à la 68e minute au deuxième poteau.

Et puis, avec 10 à perdre, Shick a marqué son quatrième but du tournoi lors d’une mise en place par Holes lors d’une pause punitive pour porter le score à 2-0.

À PLEIN TEMPS! Et le tchèque #EURO2020 l’histoire continue après que nous ayons battu les Pays-Bas 2:0 grâce aux buts de Tomáš Holeš et Patrik Schick ! 🇨🇿👏🏻 pic.twitter.com/SqZ9JithWe – Équipe nationale de football tchèque (@ceskarepre_eng) 27 juin 2021

Comme cela a été une constante du tournoi, le danger a menacé de traverser Denzel Dumfries tôt pour les Néerlandais, le PSV Eindhoven battant presque Kalas et le gardien Tomas Vaclik avec une course au but qui a vu Kalas glisser pour empêcher un ballon de se diriger vers un filet vide.

La meilleure chance des Tchèques dans le sort d’ouverture est venue lorsque Petr Sevcik a lancé un délicieux ballon dans la surface du flanc droit que Tomas Soucek n’a pu traverser qu’après avoir battu De Ligt au coup de poing.

J’ai adoré cette course de Dumfries depuis l’ailier droit. pic.twitter.com/6tImDWBPx1 – John Muller (@johnspacemuller) 27 juin 2021

Après une pause boissons chaudes qui a vu les deux groupes de supporters encourager leur pays et se moquer, Schick – qui a marqué un merveilleux but contre l’Ecosse en phase de groupes – a obtenu un tir dévié sur la cible à Maarten Stekelenburg.

Des passes en arrière constantes au gardien de l’Ajax ont vu les supporters huer vers la demi-heure, mais lors de la pause suivante des Pays-Bas, Donny Malen a forcé un bloc d’Ondrej Celustka.

À l’approche de la mi-temps, une chance encore plus grande est apparue pour les Tchèques lorsque Lukas Masopust a joué avec Antonin Barak, qui n’a pu frapper que lorsque De Ligt a mis un pied à environ huit mètres.

GRAND bloc de Matthijs de Ligt #NEDpic.twitter.com/EEbQDleyPj – Football B/R (@brfootball) 27 juin 2021

Le corner résultant a vu le ballon se brouiller dans la surface, puis les Pays-Bas ont répliqué alors que Dumfries avait du mal à trouver un autre maillot orange dans la surface mais sa passe puissante a été expulsée par Vaclik.

Dans les arrêts de jeu, Patrick van Aanholt n’a pu tirer son tir à bout portant qu’après une superbe habileté de Memphis Depay, alors nous sommes allés à la mi-temps toujours sans but.

Le deuxième volet a démarré aussi lentement que le premier s’est terminé.

N’ayant pas réussi à contourner le gardien après avoir battu son homme, ce n’était pas que Malen ait fait un repas de choses lorsqu’il était propre au but, mais plus que Vaclik était de première classe en tendant la main.

En parlant de manipuler le ballon, le mouvement suivant à l’autre extrémité a mis De Ligt dans un moment de folie lorsqu’il est tombé et a arrêté Schick dans une position de but clair en enroulant sa paume autour de l’objet rebondissant.

Après l’intervention du VAR, l’arbitre Sergey Karasev a décidé de renvoyer le centre de la Juventus, mais Frank de Boer n’a pas été plus défensif en décidant de retirer Malen pour avoir attaqué le milieu de terrain Quincy Promes peu de temps après.

De Ligt écope d’un carton rouge pour ce handball. Êtes-vous d’accord avec la décision?pic.twitter.com/KAhaFiDq8D – Rangée Z (@RowZMedia) 27 juin 2021

Ensuite, les choses ont menacé d’aller de mal en pis lorsqu’un autre incident de handball impliquant Schick et Dumfries est devenu un cri de pénalité, mais VAR a cette fois tranché en faveur des Néerlandais.

La présence de De Ligt a peut-être manqué du coin, l’inévitable s’est produit lorsque Kalas a hoché la tête sur un trou libre au poteau arrière, qui est rentré chez lui et a placé un pied dans les quarts de finale pour les Tchèques à la 68e minute.

Tomas Holes a #CZE À 20 minutes de l’étourdissement #NED et atteindre les quarts de finale 👉 pic.twitter.com/zYF6Izvn5m – Football B/R (@brfootball) 27 juin 2021

Avec 10 à perdre, Schick a mis l’égalité hors de doute en marquant son quatrième but du tournoi et en brisant les cœurs néerlandais.

Trous volant le ballon au capitaine Gini Wijnaldum, il a fait les cent pas vers la surface de réparation, puis a carré pour Schick pour le guider dans le coin inférieur gauche.

Seul Cristiano Ronaldo (5) a plus de buts à l’Euro 2020 que Patrick Schick (4) 👏 pic.twitter.com/4XsIsZs4Y0 – ESPN FC (@ESPNFC) 27 juin 2021

Les Pays-Bas n’ont pas été en mesure de répondre après six minutes de temps supplémentaire.

Et à leur tour, les Tchèques ont confirmé leur meilleure performance dans la compétition depuis l’Euro 2004 pour organiser une rencontre avec le Danemark à Bakou samedi.