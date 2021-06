« Schick au ventre »: la star tchèque Patrik Schick brise les cœurs écossais avec un hurleur de 50 mètres à Hamden Park (VIDEO)

Schick de Leverkusen avait donné aux Tchèques un avantage précoce lors de leur match d’ouverture de l’Euro 2020 contre l’Écosse à Glasgow lorsqu’il a marqué le premier but du match juste avant la mi-temps, mais l’influence de l’attaquant de 25 ans sur le n’était pas terminée – pas par un long coup.

Moins de dix minutes après le début de la seconde mi-temps, Schick a saisi un tir rebond du défenseur écossais Jack Hendry juste à l’intérieur de la moitié de terrain écossais et a lancé un lob à longue portée à 50 mètres qui a renvoyé le gardien Marshall vers sa ligne.

La tentative de Marshall a été vaine, cependant, car l’effort de Schick s’est niché au fond de son filet et a envoyé les 12 000 fans entassés dans Hamden Park dans un silence stupéfait – et a incité les fans à le déclarer immédiatement comme le meilleur but qui sera marqué pendant le tournoi qui , rappelez-vous, n’a que quatre jours.

OBJECTIF DU TOURNOI VOUS PRÉSENTE PATRIK SCHICK pic.twitter.com/cFeWvtPmYk – Leia (@rosesmorte) 14 juin 2021

But de l’Euro 🤯🤯🤯pic.twitter.com/ZStgArvBXf – Flash Garrett ️ (@MylesLGarrett) 14 juin 2021

Ce jeu est comme le haggis pour l’Ecosse. Ça va les rendre Schick jusqu’au ventre. #EURO2020 – Ronan Murphy (@swearimnotpaul) 14 juin 2021

Les joueurs de football ont rapidement calculé les chiffres après le but et ont constaté que la frappe de Schick est le but le plus long des championnats d’Europe ou de la Coupe du monde datant de 1980 et survient moins d’un jour après que l’Ukrainien Andriy Yarmolenko s’est annoncé comme un candidat pour la meilleure frappe du tournoi lorsqu’il a habilement enroulé un tir du pied gauche dans le but néerlandais lors de leur défaite 3-2 contre les Pays-Bas dimanche soir.

L’effort de Schick, cependant, prendra quelques coups. L’ancien homme de la Roma et du RB Leipzig a impressionné dans sa carrière internationale encore en développement ces derniers temps, avec le superbe but à Hamden Park son 12e en 27 apparitions pour l’équipe nationale tchèque – mais on soupçonne qu’il pourrait jouer jusqu’à son 100e anniversaire avant de marquer. un but qui rivalise avec celui qui a étouffé l’Ecosse dans leur stade.

Ce but était Schick. – Gary Lineker (@GaryLineker) 14 juin 2021

𝗔 𝗚𝗢𝗔𝗟!🇨🇿 Patrik Schick avec un effort qui restera dans l’histoire de l’EURO 🔥#EURO2020pic.twitter.com/BqINLIPSMH – UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 14 juin 2021

RiSCHICKulous ! 🤯La frappe étonnante de Patrick Schick est le but le plus long à un euro depuis le début des records 💥🎯#EURO2020#CZEpic.twitter.com/ucVUNtSL5h – Objectif (@goal) 14 juin 2021

En fin de compte, le doublé de Schick a prouvé la différence entre les deux équipes, le patron écossais Steve Clarke étant incapable de galvaniser ses troupes pour lancer un retour après avoir perdu deux buts – la combinaison exquise de compétence et d’opportunisme de Schick a bel et bien coupé le vent aux voiles écossaises.

L’enquête d’après-match dans le vestiaire écossais expliquera probablement pourquoi Marshall était si loin de son objectif qu’il a peut-être très bien enfreint les restrictions de Covid-19, mais comme les fans l’ont détaillé – ce sera un objectif qui vit longtemps dans la mémoire.

La position de départ de Marshall. pic.twitter.com/YH2A3XDlvg – RF24 (@rfrew24) 14 juin 2021

Pourquoi le gardien était-il à 40 mètres de sa ligne ? – john oxley (@oxosbase) 14 juin 2021

L’Écosse doit en avoir marre de le voir. Schick comme un perroquet 😃 – Esprit brisé (Gaz) (@willyfukinwonka) 14 juin 2021

« Pourquoi le gardien a-t-il été à 40 mètres de sa vie ? » s’est interrogé à juste titre un fan sur l’écossais Marshall.

Un autre a dit que cette Ecosse doit être « Schick de le voir. Schick comme un perroquet.«

La défaite laisse l’Écosse dans une position délicate dans le groupe D et signifie que la rencontre truquée de vendredi avec ses voisins du sud, l’Angleterre, devient désormais un élément clé s’ils veulent avoir des ambitions réalistes de passer aux huitièmes de finale.

Et on soupçonne que David Marshal, s’il est sélectionné, pourrait bien garder ses voyages touristiques vers la ligne médiane à un prix élevé.