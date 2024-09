Scherzer activé, Garabito en option – Lone Star Ball

Les Rangers du Texas ont activé le lanceur Max Scherzer de la liste des blessés pour 10 jours, a annoncé l’équipe aujourd’hui. Pour lui faire une place sur la liste active, les Rangers ont envoyé le lanceur Gerson Garabito à Round Rock en AAA.

Scherzer est de retour et je pense que si tout se passe bien, il sera titulaire ce soir, puis deux fois de plus cette saison. Si les choses ne se passent pas bien, eh bien… vous savez.

Scherzer n’est pas prêt à raccrocher, et les deux dernières semaines de la saison seront probablement une sorte de test, pour voir s’il peut lancer efficacement et rebondir après un ou deux départs. Il est probable qu’il cherche à lancer à nouveau dans les ligues majeures l’année prochaine, et le fait de pouvoir débuter plusieurs matchs sans être mis à l’écart serait un indicateur qui pourrait être une option.

Garabito revient en AAA. Il pourrait revenir à un moment donné au cours des deux dernières semaines, ou pas.