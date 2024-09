Schemata Architects conçoit le flagship Le Labo dans une maison de ville de Kyoto

Le studio tokyoïte Schemata Architects a combiné des designs japonais et occidentaux à l’intérieur d’une maison de ville traditionnelle en bois à Kyoto pour créer un magasin pour la marque de parfumerie Le Labo.

Le bâtiment, autrement connu sous le nom de machiya, est situé dans le quartier de Kiyamachi et a été rénové pour intégrer Le Labofinitions typiques tout en respectant son architecture vieille de 145 ans.

« Comment une marque née et appréciée aux États-Unis, un pays où l’on porte des chaussures, peut-elle être en phase avec les valeurs de l’architecture traditionnelle japonaise, une culture où l’on ne porte pas de chaussures, et se fondre dans la culture japonaise ? » Architectes de schémas a déclaré le fondateur Jo Nagasaka à Dezeen.

« Le projet était une lutte entre les deux. »

Les magasins Le Labo sont normalement situés dans des bâtiments en béton modernes et épurés, mais ici, Schemata Architects a conservé l’atmosphère de l’ancienne maison de ville, tout en faisant des concessions aux coutumes occidentales.

« Nous avons discuté tout le temps de la quantité de textures patinées existantes qui devraient être conservées », a déclaré Nagasaka.

Le premier étage, qui présente les produits de la marque, ressemble davantage aux autres magasins Le Labo, tandis que le deuxième, qui abrite des bureaux, une salle d’artisans et un « orgue à parfums », a une allure plus traditionnelle.

« Le premier étage a été aménagé comme un lieu où l’on pouvait passer du temps debout, avec des chaussures aux pieds, et où les produits étaient exposés », a déclaré Nagasaka.

« Le deuxième étage, en revanche, a été conçu comme un lieu où l’on peut monter sans chaussures en raison de la hauteur du sol et de la structure du sol, il se compose donc principalement de meubles bas. »

Le magasin étant situé dans une ville ancienne – Kyoto est une ville depuis 794 –, Schemata Architects souhaitait que l’aménagement intérieur respecte le style traditionnel d’une machiya.

« Les comptoirs, les étagères murales, l’escalier et d’autres éléments architecturaux sont composés en utilisant le langage de la machiya, et la palette de peinture est cohérente avec celle existante, en utilisant des couleurs antiques de bengara, de pigment de terre rouge et, comme indiqué, de suie de pin », a déclaré le studio.

Le studio a utilisé principalement des meubles japonais anciens pour les vitrines et des lampes en métal occidentales vintage pour la conception de l’éclairage.

Schemata Architects a également conçu un escalier et des étagères en bois de pin pour l’intérieur, les teignant pour correspondre aux structures existantes du bâtiment.

« Nous voulions que l’escalier et les étagères soient aussi proches que possible de la structure existante, nous avons donc appliqué une « peinture de couleur ancienne » sur le type de bois commun, le même que celui appliqué à la structure existante », a déclaré Nagasaka.

« La peinture de couleur ancienne est un mélange de tanin de kaki et de suie de pin brûlé dont la couleur est contrôlée. »

Le magasin, qui abrite également un café dans un bâtiment adjacent de l’autre côté d’une petite cour, incarne désormais « l’esprit du Labo », selon Schemata Architects.

« En connectant et en mélangeant soigneusement le bâtiment machiya avec de nouveaux équipements, meubles et produits, il incarne l’esprit du Labo, qui traite le temps, l’âge, l’artisanat, le travail manuel et les textures avec le plus grand soin », a conclu le studio.

Parmi les autres projets récents de Schemata Architects figurent une galerie en béton et en brique à Séoul et des bains publics revêtus de carreaux turquoise.

La photographie est une gracieuseté de Le Labo.