Schéma controversé de collecte et de partage des données des patients retardé

Les plans controversés de collecte et de partage des données du NHS des patients ont été retardés alors que les ministres cherchent à rassurer le public sur ses ramifications.

Les responsables de la santé pensent que ces informations sauveront des vies en aidant à développer des remèdes contre des maladies graves.

Mais les experts avaient averti que les patients étaient tenus dans l’ignorance de l’utilisation des données sur les traitements, les références et les rendez-vous remontant à 10 ans, et ont demandé que le programme soit suspendu.

Maintenant, les ministres ont annoncé qu’il serait retardé pour laisser le temps de parler aux patients et aux médecins et « assurer que les données sont accessibles en toute sécurité ».

Les données collectées sont anonymisées, afin de protéger l’identité des patients.

Mais la British Medical Association (BMA) et le Royal College of General Practitioners (RCGP) avaient exprimé leurs inquiétudes quant au fait que les plans étaient mis en œuvre trop rapidement, sans consultation suffisante des patients.

Selon le calendrier précédent, la BMA a déclaré que les patients n’avaient que jusqu’au 23 juin pour se retirer et s’assurer que leurs données ne sont pas transmises à NHS Digital.

Mais les ministres ont déclaré que le programme serait reporté à début septembre.

Le ministre de la Santé, Lord Bethell, a déclaré à ses pairs: « Les données sauvent des vies. Nous l’avons vu lors de la pandémie et c’est l’une des leçons du déploiement du vaccin. »

Il a déclaré que le programme de données GP « renforcera le système et sauvera des vies », mais a ajouté : « C’est pourquoi nous prenons un certain temps pour nous assurer qu’il est aussi efficace que possible, donc la date de mise en œuvre sera désormais le 1er septembre.

« Nous profiterons de ce temps pour parler aux patients, aux médecins et à d’autres personnes afin de renforcer le plan, de créer un environnement de recherche fiable et de garantir l’accès aux données en toute sécurité. »

Le ministre fantôme de la Santé publique, Alex Norris, a déclaré: «C’est une décision bienvenue, mais elle n’a été prise qu’après une pression écrasante des patients et des professionnels de la santé.

« Cela doit maintenant signifier que tous les éléments, y compris l’opt-out, sont retardés et qu’il doit y avoir une consultation publique complète sur cette question avant la reprise de la collecte de données. Le parti travailliste continuera de soulever cette question auprès des ministres pour s’assurer que ce soit le cas. »

BCS, l’institut agréé pour l’informatique, a appelé à un « mécanisme robuste » pour vérifier ce qui se passe avec les données des patients et pour que les patients « soient informés très clairement chaque fois qu’il y a des changements importants dans la façon dont nos données sont partagées, si cela pourrait nous faire réfléchir. pour la réflexion.