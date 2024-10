Scheana Shay révèle ses premières impressions sur le nouveau petit ami de Katie Maloney, Nick Martin

Scheana Shay n’avait que de bonnes choses à dire sur le nouveau petit ami de Katie Maloney, Nick Martin.

Bien que Maloney, 37 ans, ait gardé le silence sur sa relation avec Martin, Shay l’a révélé Podcast « Les Schéananigans » Vendredi, elle a rencontré le guitariste de Sleeping With Sirens lors d’un festival de musique ce week-end.

«Nous étions tous près des caravanes des artistes dans la zone de rencontre, et lui et Katie marchaient pendant que je faisais la queue devant le camion à tacos pour chercher de la nourriture. Je lui ai dit bonjour », se souvient la star de « Vanderpump Rules », 39 ans. « Elle m’a présenté son petit ami. »

Scheana Shay a rencontré le petit ami de Katie Maloney lors d’un festival de musique ce week-end. Images du GC

Shay n’avait que de bonnes choses à dire sur sa brève interaction avec Martin. musiquekillskate/Instagram

Bien qu’il ait vu « des petits morceaux » de rapports défavorables sur le rockeur, Shay a insisté sur le fait qu’« il n’aurait pas pu être plus gentil ».

« Nous nous sommes retrouvés dans un autre food truck après une conversation de cinq à dix minutes avec des amis communs », a-t-elle poursuivi. « Il vient de San Diego et nous venons d’en parler. »

« Puis je les ai croisés plus tard, à l’hôtel, à la fin de la nuit, et c’était un gars tellement gentil. »

Shay a déclaré qu’elle avait même « attrapé la fin » du set de Martin au festival après avoir quitté Fall Out Boy « un peu plus tôt ».

Shay a dit « il n’aurait pas pu être plus gentil ». Getty Images

« C’était un gars tellement gentil », a-t-elle dit à propos du guitariste. FilImage

« Ils jouaient en même temps mais je voulais voir Sleeping with Sirens », a-t-elle expliqué. « Je voulais voir ce qu’était le groupe et ils étaient vraiment bons. »

Dans l’ensemble, la mère d’un enfant a déclaré que c’était une expérience « amusante » et qu’elle était ravie d’avoir rencontré le nouvel homme de Maloney.

« J’étais content d’avoir pu la voir, le rencontrer, voir le groupe et dans l’ensemble, ce fut un week-end très amusant. »

Page Six a confirmé que le couple sortait ensemble la semaine dernière. Getty Images

Maloney a révélé qu’elle avait un petit ami sur son podcast plus tôt ce mois-ci – mais n’a pas révélé l’identité de son copain. Getty Images

La semaine dernière, Page Six a rapporté en exclusivité que Maloney sortait avec le musicien de 41 ans après s’être rencontré par l’intermédiaire d’amis communs dans l’industrie musicale.

Un initié nous a dit que les deux étaient « liés » par leurs efforts respectifs dans le domaine de l’hospitalité puisque Maloney est copropriétaire de la sandwicherie Something About Her tandis que Martin dirige une entreprise de café nommée Charlie Royal.

« Katie adore la scène musicale emo et est fan et amie du groupe de Nick depuis un certain temps », a expliqué la source. « Alors que les deux hommes étaient amis au départ, les choses ont pris une tournure l’été dernier, en août, et leur relation s’est développée très rapidement. »

Maloney a qualifié Martin de « personne la plus merveilleuse [she’s] jamais rencontré. Manque de respect/YouTube

Elle a admis être amoureuse du musicien. Getty Images

Bien que le couple « essayait de garder les choses secrètes » en raison du divorce en cours de Martin, Maloney a récemment parlé à ses fans de leur relation.

« Alors, j’ai un petit ami », s’est-elle exclamée lors du dernier épisode de son « Irrespectueusement » podcast.

«Ouais, je suis amoureux, tout le monde. Katie est amoureuse ! Ouais, je suis vraiment heureux.

Bien que Maloney n’ait pas révélé son identité à l’époque, elle a décrit Martin comme « la personne la plus merveilleuse [she’s] jamais rencontré.

La dernière relation sérieuse de Maloney était avec Tom Schwartz, dont elle a divorcé en 2022. Getty Images

Martin, pour sa part, traverse actuellement lui-même un « lourd divorce ». Le rockeur a épousé son ex-épouse, Jenna, en 2016. FilImage

« Il me fait juste me sentir vraiment spéciale, et il est vraiment spécial, et oui, je suis vraiment, vraiment heureuse », a-t-elle déclaré.

Maloney, de manière choquante, a partagé la grande nouvelle à l’occasion de l’anniversaire de son ex-mari Tom Schwartz. Les ex ont annoncé leur divorce en 2022 après plus d’une décennie ensemble.

Martin, pour sa part, a épousé son ex-épouse, Jenna, en 2016. On ne sait pas exactement quand ils se sont séparés, mais on nous dit que le rockeur ne laisse pas leur « lourd divorce » l’empêcher de « développer sa relation avec Katie entre-temps ». .»